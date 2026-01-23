台灣大虛擬資產交易所TWEX 法人戶交易上線

(記者謝政儒綜合報導)隨著企業對虛擬資產交易與保管的需求日益提升，台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位所營運的台灣大虛擬資產交易所(TWEX)，正式啟動法人戶服務，助企業在合規前提下，將虛擬資產納入整體資產配置與管理。 目前已吸引兩家大型上市櫃企業啟動開戶流程，另有多家企業持續與TWEX洽詢中，顯示企業市場對合規虛擬資產服務的高度關注。法人戶可透過台灣大虛擬資產交易所官網申請，完成開戶審查程序後，企業即可利用TWEX平台進行比特幣(BTC)與以太幣(ETH)的虛擬資產買賣、持有，滿足企業在資產配置與風險控管上的實務需求，未來亦將擴充美元穩定幣轉入與新台幣兌換等相關服務，提供企業更多元的虛擬資產應用選項。



富昇數位總經理暨台灣大哥大 Web3 事業副總韓昆舉表示，愈來愈多企業不約而同表達於虛擬資產交易上對於資訊安全、合規與完善內部控制功能設計的重視及需求。台灣大虛擬資產交易所透過電信等級的資安防護架構，及符合公司治理需求的內控與交易管理功能，協助企業在安心、可控的前提下，助企業逐步建立虛擬資產的管理與運用模式。隨著監理環境逐步成熟，虛擬資產在企業財務與數位金融應用的角色將持續擴大，富昇數位將以合規、安全為核心，完善法人服務功能，成為助力企業加入Web3的重要入口。



台灣大虛擬資產交易所採用符合電信產業標準的資安控管機制，涵蓋系統存取控管、資料傳輸防護與營運環境安全管理，以降低資訊安全風險，確保企業資產與交易資料的安全性與穩定性。在內部控制與交易管理機制方面，富昇數位則依企業內部治理需求，設計具備分工與授權概念的交易內控架構，支援企業依其核決流程設定不同使用者角色與交易權限，並導入輸入與核對分工的雙重控管原則(Maker–Checker Principle)，強化交易流程的相互檢核機制，降低操作風險。同時，平台完整留存各項帳戶操作與交易紀錄，滿足企業内部治理及稽核查核等管理需求，讓企業得以在既有的治理架構下，安心持有及交易虛擬資產。



凡依法在臺合法設立之法人，皆可透過台灣大虛擬資產交易所官方網站提出申請，並依平台流程提供公司登記資料、核心人員資訊、銀行帳戶綁定、交易權限設定及相關證明文件。審核時間三至五個工作天不等，實際審核時間將視申請內容與補件情況而定。針對提供虛擬資產相關服務之法人，則須另行檢附防制洗錢及打擊資恐相關內控制度文件，以符合監理要求。