台灣大虛擬資產交易所TWEX 開放全民使用
(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大持續深化虛擬資產服務布局，旗下TWEX台灣大虛擬資產交易所宣布，即日起不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大 App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣 100 元即可入手比特幣、乙太幣；台灣大哥大同步宣布， TWEX正式上架富邦證券 AI PRO App ，富邦證券會員可於既有投資介面中完成虛擬資產交易，讓虛擬資產更自然地融入日常投資流程。
台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，許多民眾想參與虛擬資產，第一個想逢低買入，第二個就是需要「可信賴的平台」。台灣大於去年5月成立TWEX台灣大虛擬資產交易所，以集團資源全力支持合法合規的 Web3 應用，並運用電信長期守護用戶資料與交易的資安天賦，打造 TWEX 成為可信賴的平台；今日TWEX進一步擴大服務範圍，正式開放所有自然人用戶使用，亦即非台灣大電信服務用戶，亦可註冊會員、開始累積虛擬資產，用戶只要下載安裝「台灣大哥大 App」或「富邦證券 AI PRO App 」，進入 TWEX頁面，即可在官方入口完成註冊、身分驗證與銀行綁定，立刻把虛擬資產納入投資配置。TWEX 去年成立後，會員數持續快速成長，如今隨著服務開放全民，並同步進駐富邦證券 AI PRO App，期望能把TWEX穩健的服務，提供給更多期望參與虛擬資產成長的投資人。
台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，TWEX自上線以來，每月註冊用戶數持續雙位數成長，超過七成用戶以小額投資為主，近五成用戶為 40 歲以上族群，成功「破圈」吸引多元客層，相信在開放全民使用後，將進一步拓展投資族群，推動虛擬資產在合規、安全環境下走向大眾市場。
為慶祝TWEX台灣大虛擬資產交易所於富邦證券 AI PRO APP 正式上線，推出交易手續費限時優惠。即日起至2026年12月31日止，富邦證券AI PRO APP用戶透過富邦證券 AI PRO APP 註冊 TWEX，並完成身分驗證與銀行綁定驗證，即享交易手續費 9 折，優惠期 370 天；符合特定條件的富邦證券尊榮用戶，另可申請交易手續費 51 折專屬方案，提供最佳虛擬資產投資體驗。
其他人也在看
李在明嗨舉「習近平送的小米手機」自拍 網諷馬杜洛翻車在前
南韓總統李在明正在中國進行國事訪問，他特別上傳一組與中國國家主席習近平及其夫人合影的自拍照，引發國際網友熱議。特別的是，這張自拍照的拍攝工具，正是習近平去年贈送給李在明、曾因一句「後門」玩笑成為話題的小米智慧型手機，有網友辛辣留言：「總統先生，您知道（委內瑞拉總統）馬杜洛也收過同樣的禮物嗎？」鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 17
陳玉珍施壓中華電信不只一次？她揭工會公文
[NOWnews今日新聞]國民黨立委陳玉珍近日被爆出施壓中華電信幫人喬職務。對此，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯今（5）日再爆，陳玉珍屢次施壓喬官，早就是慣犯，行徑猶如土皇帝，恐已嚴重干預中華電信治理...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 142
專喬中華電信人事案？她曝陳玉珍行徑：猶如金門土皇帝
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導前媒體人馬郁雯今(1/6)表示，國民黨立委陳玉珍介入中化電信人事案，不是一次兩次，還有第三次，此事已符合《貪汙治罪條例》...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
上路6天就轉彎！國軍仿效美軍「精準核密」引反彈 通訊軟體取消【無】字樣
國防部2026年元旦啟用新式「核密作業」，凡是部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，細至一文中各段落都要標註像是【無】的字樣，甚至連Line也被要求執行。不過實行才短短6天，國防部今（6）日表示，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除；但文件依舊要有相關字樣，等於......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 23
美軍空襲致通訊癱瘓 ! 馬斯克的Starlink宣布免費支援委內瑞拉網路
火報記者 陳銳/報導 在美國對委內瑞拉發動空襲，並傳出前總統尼古拉斯．馬杜羅遭到逮捕後，馬斯克旗下的衛星網路服 …火報 ・ 1 天前 ・ 3
聯發科今年CES展推出全新WiFi 8晶片平台 首款晶片今年送樣
聯發科今年CES展推出全新WiFi 8晶片平台－Filogic 8000系列。WiFi 8將為各類產品帶來極高可靠度的無線連線體驗，並廣泛應用在包括寬頻閘道器、企業AP閘道器，以及各種終端裝置，如手機、筆電、電視、串流裝置、平板電腦與物聯網裝置等之上，同時強化各式 AI驅動產品與應用的效能表現。首款晶片預計於今年送樣。太報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
記憶體缺貨推升手機價格，外媒點名五款平價 Android 手機趁早買
隨著人工智慧（AI）應用快速擴張，全球資料中心對記憶體的需求持續攀升，市場開始出現 RAM 供應吃緊的跡象。據《Android Authority》報導，AI 產業正以前所未有科技新報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台灣大「虛擬資產交易所」開放全民買比特幣 起投門檻100元
台灣大哥大持續擴張虛擬資產服務版圖，旗下TWEX虛擬資產交易所今日（1/5）宣布，即日起不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣100元，即可入手比特幣、乙太幣。太報 ・ 1 天前 ・ 2
想跨區看Netflix、保護隱私？2026精選VPN選購指南 8大情境解析教你怎麼使用VPN
在生活或工作中是否經常聽到「VPN」，感覺好像有需要，但又不是那個肯定，小編給你一個肯定答案：不要懷疑，你需要！只要是經常上網、想要保護資安或是想要玩遊戲、跨區看到更多Netflix影片，你就需要選一款VPN。VPN會給你隱形斗篷隱藏IP位址，還有安全護盾防止駭客偷窺，同時還有瞬間移動的能力，改變虛擬位置，翻牆使用。至於VPN是什麼？該怎麼挑選？台灣最多人使用的VPN，包含：Surfshark、NordVPN、Norton VPN等各家優勢有哪些？一文快速看懂。Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發表留言
實體AI元年6》9台廠助攻！黃仁勳：機器人迎來ChatGPT時代
「機器人的ChatGPT時刻到了…民報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
打工仔神器！Dell 推 52 吋曲面 6K 顯示器一次看全四台電腦｜CES 2026
Dell 在 CES 2026 期間發表了最新旗艦級顯示器 UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor，號稱全球首款 52 吋超寬曲面 6K 螢幕。官方表示，這款巨屏專為股票交易員、工程師及數據分析師等專業人士設計，主打高效工作體驗。Yahoo Tech ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
LG讓經典「壁紙電視」復活！全新OLED evo W6結合真無線技術，厚度不到1公分
還記得2017年LG曾推出讓人驚豔的「壁紙電視」 (Wallpaper TV)嗎？在今年的CES 2026展前活動上，LG宣布讓這個經典設計回歸，推出全新旗艦LG OLED evo W6。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
CES展登場 宏碁、華碩多家台廠推AI新品
（中央社記者吳家豪台北6日電）消費性電子展（CES）自美國時間6日至9日在拉斯維加斯舉行，包括宏碁、華碩、技嘉、微星等多家台廠發表人工智慧（AI）相關新產品，橫跨筆記型電腦、商務筆電、電競眼鏡、顯示卡、伺服器、網通、實體AI類別。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
戴爾 XPS 14 / XPS 16 旗艦系列強勢回歸！Tandem OLED 螢幕首度登場，極致輕薄機身效能飆升 78%｜CES 2026
在 CES 2026 上，Dell Technologies 正式宣布重塑其標誌性的 XPS 系列筆記型電腦。全新的 XPS 14 與 XPS 16 不僅在設計上追求極致簡約，更在內核效能與顯示技術上迎來突破性升級，旨在為創作者與商務專業人士提供最強大的流動辦公工具 。Yahoo Tech ・ 14 小時前 ・ 1
2025中共加強對我關鍵設施駭侵 日均席襲擾263萬次
鑑於中共網軍持續對我關鍵基礎設施發動網路攻擊，同時「駭侵」手法趨向多元、也不斷翻新，國安局最近完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，發現每天平均侵擾數高達263萬次，比2024年成中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曝陳玉珍喬官不只一例 馬郁雯批慣犯、如土皇帝
本報日前報導國民黨金門立委陳玉珍介入中華電信金門區員工升遷，導致中華電信工會發函監察院，盼監院糾正陳玉珍違法關說作業。爭取民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯，今（5日）爆陳玉珍是慣犯，還要求中華電信主管到國民黨金門縣黨部報告人事案，施壓行徑猶如土皇帝。自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
【2025/12/29-2026/1/4】闢謠TOP10
過去一週，社群平台流傳多起值得關注的傳言內容，類型橫跨軍事認知作戰、假冒品牌的詐騙訊息，以及鎖定高齡族群的AI生成假政策、假福利影片。 中共解放軍12月29日宣布舉行「正義使命-2025」演習後，社群平台流傳「無人機俯瞰台北101」說法。專家指出，相關影像研判可能為遠距離拍攝，卻被誇大解讀，屬於軍演期間常見的心理威嚇與認知作戰操作。另一則訊息「海警封鎖台灣港口」，是中國官媒誇大宣稱台灣4個港口遭到中國海警船封鎖；實際上，中共軍演期間，台灣各大港口航運正常，沒有被封鎖。 還有詐騙集團近期台灣事實查核中心 ・ 1 天前 ・ 1
黃仁勳、馬斯克看好AI發展，機器人管家前景卻不樂觀？
在AI發展、人口老化與產業回流的大趨勢下，2025年，超過50億美元資金湧入人形機器人領域，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳，都看好機器人的需求即將引爆。但另一方面，業界警告，安全成本高昂、技術可靠性不足，使人形機器人短時間內仍難走入家庭與全面取代人力，理想與現實之間仍存在巨大落差。2025遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 1
三星 CES 2026 直播預告：全球首款 130 吋 Micro RGB TV 震撼登場，AI 生活願景「The First Look」全公開
一年一度的科技盛事 CES 2026 正式拉開序幕！Samsung 將於香港時間 1 月 6 日凌晨舉行「The First Look」發佈會。今年 Samsung 以「Your Companion to AI Living」為主題，除了展示一系列更聰明的家電生態系統外，重頭戲絕對是全球首款 130 吋 Micro RGB TV 的正式亮相。這款顯示器採用了次世代色彩技術，預計將重新定義家庭影院的極限。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
華碩 ROG Zephyrus Duo：兼具雙屏 + 電競的效能怪獸｜CES 2026
多年來，ASUS 以硬件設計造詣推出雙螢幕筆電，因為「兩塊螢幕比一塊好」。從最初的實驗性產品到現在，在 CES 2026 上初登場的 ROG Zephyrus Duo 16，更是塞進更強大規格的電競雙屏筆電，為玩家帶來多一倍的視覺體驗。Yahoo Tech ・ 15 小時前 ・ 發表留言