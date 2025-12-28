台灣大趕進度 蔡明忠喊話當AI的主人

電信三雄齊攻AI，繼中華電信、遠傳強勢切入AI發展領域，台灣大哥大決定急起直追，董事長蔡明忠表示，已有近7成同仁在日常工作中導入AI與RPA（機器人流程自動化），顯示組織已具備與AI並肩作戰的成熟度，期許台灣大能在AI浪潮裡，成為AI的主人，而非工具的奴隸，這才是真正的「AI超人力」。

台灣大27日晚間舉行年終餐會，蔡明忠開場致詞中表示，2025年是「Telco＋Tech」策略開花結果的關鍵年，核心電信業務穩步向上，行動服務營收延續穩健成長動能，尤其中小企業相關業務毛利展現強勢成長態勢，展現賦能台灣產業數位轉型的強大能量。

面對AI浪潮，台灣大已拍板攜手Vantage於桃園龜山開發AI Data Center，GMI Cloud與輝達斥資逾160億元打造AI Factory，其Data Module模組化設計可支援客戶部署商轉，更透過最新液冷散熱技術、最佳電力使用效率，成為驅動亞太區域AI基礎設施的核心引擎。

遠傳則透過自主研發的「遠傳智靈」AI平台讓應用落地，已在打詐、維運、客服、影劇、人資、法務、財務、衛教、推薦、平台健檢等十大場景導入企業級AI應用，在各家電信中腳步最快，並將此套平台與經驗成功輸出，協助企業及政府公部門無痛導入AI，從服務、營運到決策分析，發揮AI最大的商業價值。

中華電信則將長期內部育成的AI創新團隊獨立成為子公司，以「中華創智」主導企業AI轉型發展，目前已推出DeepFlow智慧分析與DeepVoice客戶心聲分析等兩大平台服務，客戶涵蓋電信、金融、製造、交通、醫療及政府部門，接下來將深化金融、電信與公部門等垂直領域應用，伺機拓展海外市場。