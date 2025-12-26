台灣大跨界富邦勇士 推全新3V3街頭籃球遊戲

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大今(26)日宣布，旗下代理首款融入台籃文化的全新 3v3 街頭籃球競技 PC 遊戲《Free Dunk》正式開放預註冊，並於明年1月上市。台灣大整合集團體育資源與遊戲代理能量，攜手臺北富邦勇士籃球隊與台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑打造跨界亮點，讓玩家不僅能在遊戲中對戰，更能親自化身「野獸」上場拚。遊戲採用獨特的美式漫畫風格為林志傑量身打造專屬 3D 模組，精準捕捉其神韻與霸氣，並完美重現大轉身突破、假切後撤三分、仰天怒吼等招牌動作。，同步釋出「玩家化身野獸」宣傳影片。預註冊期間，玩家只要完成「報隊集氣」任務，即可依達成率解鎖林志傑親簽球衣、遊戲金幣、新手造型卡等獎勵。



台灣大哥大新媒體事業副總李芃君表示，繼與Riot Games建立長期而穩固的合作關係後，台灣大代理遊戲內容持續往多元類型拓展。本次由Alleys Field團隊開發的《Free Dunk》是公司首次跨入運動競技領域，並非僅止於遊戲代理，而是結合集團體育資源注入台籃文化特色，打造其他代理商難以複製的差異化模式。此次合作將傳奇球星「野獸」的拚戰精神帶入端遊。為呈現林志傑的代表性球風，製作團隊參考大量比賽與訓練畫面，在遊戲中重現其大轉身突破、假切後撤三分投射，以及雙拳緊握、仰天怒吼的慶祝動作，並推出勇士籃球隊12號球衣，讓球迷在遊戲中感受最具代表性的台籃元素。未來台灣大也將持續拓展與球團、球星的合作可能，規劃虛實整合的電競舞台與球迷活動，共同推動台灣籃球運動發展，打造完整的運動遊戲跨界生態。



3v3街頭競技籃球PC遊戲《Free Dunk》，以快節奏、短對局與高技術上限為核心特色，透過獨特的美漫渲染視覺、細緻的角色動作與具戰術深度的玩法，打造更講究操作手感與臨場判斷的升級版對戰體驗，「易上手、難精通」特性讓新手能快速加入街頭對戰，同時滿足追求競技深度的核心玩家。



遊戲開發團隊Alleys Field表示，團隊努力為熱愛籃球的玩家打造更「真實」的球場，提供需要技術與策略並存的競技體驗，並始終相信任何優秀產品，都必須從「與玩家站在一起」開始。真誠理解玩家、不斷傾聽、持續優化，才能進步。由衷感謝台灣大哥大的支持，提供了在地化協助，更給予強大資源支援，讓遊戲能以更好的姿態與大家見面。



為慶祝《Free Dunk》將於明年上市，台灣大釋出「玩家化身野獸」宣傳影片，片中描繪一般玩家在切入瞬間化身林志傑、完成爆發灌籃的關鍵時刻，象徵每位玩家都能在《Free Dunk》中體驗「野獸」的霸氣與侵略性球風。同步推出預註冊「報隊集氣」活動，於指定期間完成報隊任務，即可推進全服累積百分比並依進度解鎖多項獎勵，包含限量的林志傑親筆簽名籃球、球衣，還有遊戲金幣3,000元、新手球員選擇卡、高級經驗書等多樣虛寶，號召玩家搶先集結，迎接上市開戰。