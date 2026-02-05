台灣大車隊攜手金融咖創造差異化 鋪路迎向2大目標

台灣大車隊攜手保誠人壽首創首創訂閱式投保，行車人身保險服務「行車保護傘」。

台灣大車隊近期動作頻頻，先是攜手台灣產物保險推出「安心陪伴服務」，繼而又聯手保誠人壽在台首創訂閱式投保服務，打開台灣大車隊APP即可見到名為「行車保護傘」的新服務，乘客先訂閱投保服務，之後搭乘台灣大車隊時，便可於每次搭乘時決定該趟出行是否要投保，對於接連跨界合作，台灣大車隊執行長林念臻一句「創造差異化」道出原委，也是為了達成內部設下的2大目標持續鋪路。

叫車平台競爭激烈，台灣大車隊以擁有逾2.9萬名司機、坐擁市占率46%以及每日提供超過30萬趟叫車服務居市場龍頭，然而，台灣大車隊董事長林村田並未止步於此。

林念臻則是進一步說明，內部設有2大目標要持續努力，首先是市占率再上一層樓突破50%大關，其次則是希望持續拉高生活服務營收所貢獻的營收佔比。

叫車平台的本業就是媒合接送服務，然而在乘客忠誠度可能隨乘車優惠浮動的時代，台灣大車隊定調2026年走向堆疊差異化之路。

最新推出的「行車保護傘」服務，則是由保誠人壽提供保險服務，乘客僅需先完成訂閱投保，之後在每一趟搭乘期間，就可以視需求進行加保，平均只需新台幣1元保險費，即可啟動百萬元意外保障。

由於是創新服務，不論是台灣大車隊還是保誠人壽，都抱持著小心與期待之意，希望能在市場上打響頭彩，有助於推進未來合作空間與市場。

至於「安心陪伴服務」則是指台灣產物保險的汽、機車險保戶，若於深夜、假日發生交通事故，可致電55688要求派遣「安心陪伴員」前往事故現場，提供保護情緒安撫、現場安全提醒與基本處理指引，也是一種結合跨界與陪伴的新嘗試。

