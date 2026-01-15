台灣大辦5G抽這7國雙人旅遊 遠傳推大雙網加掛「影音絕配」方案
記者李鴻典／台北報導
迎接農曆新年，台灣大哥大宣布，15日起至2月28日，推出「躍馬飛騰5GO好運遊七國」活動，凡申辦5G 999元(含)以上指定專案，即有機會抽中 WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟會員國的雙人旅遊行程，包含澳洲、印尼、菲律賓、新加坡、泰國、日本、香港等七國，將抽出 12 組名額，一人中獎、兩人同行；或獲得 OP 響樂生活旗下 Nintendo Switch 2、PS5 Slim 及智慧家電等多項娛樂好禮，抽獎贈禮總價值逾百萬元，符合指定條件更最高享4次抽獎機會！
同時，活動期間申辦 5G 全系列專案，享加碼申辦禮。第一波自 1 月 15 日至 2 月 6 日合約生效用戶，即可享優惠價加掛影音多享組年約方案，如Netflix、HBO Max 雙享月付399元起， 或 Disney+、HBO Max雙享月付299元起，相當於最低 6 折優惠，滿足用戶新春追劇與娛樂需求；第二波自 2 月 7 日至 2 月 28 日專案生效用戶，則贈送多日型上網漫遊金 400 元，讓用戶在暢享5G同時，將新一年的娛樂與行程一次帶回家。
新申辦、攜碼或續約5G月租999元(含)以上指定專案，且3月3日前完成官網活動頁面登錄的用戶，享「躍馬飛騰 5GO 好運遊七國」1次抽獎機會；若申辦月租費1,599元(含)以上專案，再增加一次；若續約專案實付月租費升轉，再增加1次；若同時申辦「好速加掛」並完成竣工，還能再增加1次，最高可獲4次抽獎機會。
WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟結合各國在地電信資源與旅遊服務，提供用戶更彈性、貼近當地生活的出遊體驗。本次WanderJoy會員國雙人旅遊行程將抽出12 組名額，包含澳洲 9 日、印尼 5 日、菲律賓 5 日、新加坡 5 日、泰國 5 日、日本 5 日，以及香港自由行 3 日，一人中獎兩人同行，可透過台灣大App領取旅遊地之專屬優惠，讓行程更豐富。
台灣大提供旗下「OP響樂生活」終端產品贈禮，包含Nintendo Switch 2 搭配《瑪莉歐賽車世界》盒裝版、PS5 Slim 數位版主機（含控制器）、SwitchBot 掃地機器人 K10+ Pro、SwitchBot 空氣清淨機 Table，以及 Google TV Streamer（4K） 等，共抽30名。
寒假來臨，返鄉出遊與影音娛樂上網需求同步升溫。台灣大哥大推出全新 5G 預付卡雙方案，鎖定短期高用量與學生族群， 「5G 30 日全速吃到飽 1,400 元」方案，滿足寒假期間高頻影音、遊戲與社群使用需求，吸引既有 4G 用戶輕鬆升級體驗 5G 網速；同時推出「5G 180日全速吃到飽 6,000元」方案，一次購買、長時間使用，平均每月僅需1,000元即可享受高速5G。
除兩款 5G 預付卡新品外，台灣大哥大同步提供多款既有儲值型上網方案，滿足不同使用需求與預算考量。其中，「5G 30 日 60GB 量到降速至10Mbps 999元」方案，適合希望以較親民價格體驗 5G 高速網路的用戶，兼顧日常上網與影音使用需求；而「4G 30 日全速吃到飽899元」方案，則持續受到重視穩定連線與長時間使用族群青睞，提供簡單、無負擔的上網選擇。
遠傳電信推出大雙網加掛「影音絕配」方案！即日起只要在遠傳大雙網服務區內，遠傳4G/5G既有月租型用戶，不論是新申辦還是大雙網用戶續約，申辦家用光纖寬頻「雙網加掛+遠傳friDay影音」24個月方案，150M每月只要659元。
遠傳說明，即日起申辦遠傳大雙網加掛「影音絕配」方案，不限資格光纖寬頻直接享老客戶優惠價，150M每月原價999元，老客戶優惠價559元。只要再加100元（原價199元/月），換算下來每天只要再多4元，就可以每月659元的價格享光纖寬頻+遠傳friDay影音24個月暢看，合約期間最高省近3萬。
遠傳大雙網另外還有針對攜碼、新申辦、續約用戶，同步推出「一費雙網」方案，符合申辦資格之用戶同時申辦5G行動及家用光纖上網，行動與寬頻月租費原價1,658元享半價優惠只需799元；申辦「一費雙網」方案，再享遠傳friDay影音、數位萬事通3個月數位加值服務，暢看影音、解決手機大小事免煩惱。即日起至2月28日，「一費雙網」5G月付799/999/1099型方案，限期加贈5G上網8GB。
而AI時代資安風險升高，企業對資安防護需求提升，尤其是醫療、金融與半導體等高敏感業更顯迫切。台灣大哥大旗下企業通訊解決方案「M+企業總機」完成全新架構升級，在既有雲端優勢上，進一步強化系統穩定度與整合彈性，憑藉 100% 台灣在地自研及機房落地優勢，提供電信等級的資安防護，成為醫療生技業、金融保險業與製造業等產業首選，客戶帳號數年成長達20%，2025年醫療生技客戶快速成長，包括中山醫學大學附設醫院等多家指標性醫學中心皆已導入。
「M+企業總機」具備極高的佈建彈性，企業不須重新規劃既有交換機配置，即可讓既有分機直通 M+ 企業分機，不僅據點擴增導入快，更能實現無痛佈建。在行動辦公體驗上，更同時滿足分機通話與訊息溝通，為鼓勵企業啟動升級，台灣大祭出有感優惠，2026 年 6 月 30 日前申辦即享月租 5 折與分機互撥免費，平均助企業省下 6 萬元成本支出。
PChome 24h購物宣布於旗下智能廣告平台 PChome Ads 推出全新的 AI 零售協作廣告投放服務，整合 Google 最新的 AI 廣告解決方案 Performance Max for Marketplace（簡稱 PfM），成為首家導入此服務的台灣本土電商平台。
根據 Kantar Research 2025 年最新調查指出，高達九成的消費者在購物決策前，會頻繁使用 Google 搜尋資訊或透過 YouTube 進行商品比較。洞察此消費路徑，PChome 整合 Google PfM 服務，透過 AI 機器學習自動優化出價、素材組合和投放位置，即時在最佳的時間點、最合適的版位遞送廣告。透過此次合作讓品牌商能以「一站式整合管理」，將行銷觸角無縫延伸至 Google 龐大的生態系—涵蓋 YouTube 影音、Google 搜尋、以及廣泛的多媒體聯播網，實現從「站外精準導流」到「站內高效轉換」的360全旅程曝光行銷。
更多三立新聞網報導
OPPO推萬元價位A6系列 用入門機款挑戰中高階規格？
推動AI眼鏡應用創新 HTC展開VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫
聯發科技發表天璣9500s和天璣8500 強大功能搶先看
中華電辦Disney+指定方案飛美國享寵粉行程 凱擘攜韓國KT啟動AI數位服務
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 8 小時前 ・ 263
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 28
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 277
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 17
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 193
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 37
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 7 小時前 ・ 101
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 112
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 2
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 21
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 151
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 10
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 1
WBC／冠軍捕手集訓首日就現身 林家正坦言不排除回中職可能性
世界12強冠軍捕手林家正在今年的WBC世界棒球經典賽再次入選，15日的報到日他也現身集訓，目前是自由球員的他下一步動向為何沒有多透露，不過他也表示自己不會排除回到台灣打職棒的可能性。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10