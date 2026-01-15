台灣大辦5G抽這7國雙人旅遊 遠傳推大雙網加掛「影音絕配」方案

記者李鴻典／台北報導

迎接農曆新年，台灣大哥大宣布，15日起至2月28日，推出「躍馬飛騰5GO好運遊七國」活動，凡申辦5G 999元(含)以上指定專案，即有機會抽中 WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟會員國的雙人旅遊行程，包含澳洲、印尼、菲律賓、新加坡、泰國、日本、香港等七國，將抽出 12 組名額，一人中獎、兩人同行；或獲得 OP 響樂生活旗下 Nintendo Switch 2、PS5 Slim 及智慧家電等多項娛樂好禮，抽獎贈禮總價值逾百萬元，符合指定條件更最高享4次抽獎機會！

台灣大哥大推出「躍馬飛騰5GO好運遊七國」活動。

同時，活動期間申辦 5G 全系列專案，享加碼申辦禮。第一波自 1 月 15 日至 2 月 6 日合約生效用戶，即可享優惠價加掛影音多享組年約方案，如Netflix、HBO Max 雙享月付399元起， 或 Disney+、HBO Max雙享月付299元起，相當於最低 6 折優惠，滿足用戶新春追劇與娛樂需求；第二波自 2 月 7 日至 2 月 28 日專案生效用戶，則贈送多日型上網漫遊金 400 元，讓用戶在暢享5G同時，將新一年的娛樂與行程一次帶回家。

新申辦、攜碼或續約5G月租999元(含)以上指定專案，且3月3日前完成官網活動頁面登錄的用戶，享「躍馬飛騰 5GO 好運遊七國」1次抽獎機會；若申辦月租費1,599元(含)以上專案，再增加一次；若續約專案實付月租費升轉，再增加1次；若同時申辦「好速加掛」並完成竣工，還能再增加1次，最高可獲4次抽獎機會。

WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟結合各國在地電信資源與旅遊服務，提供用戶更彈性、貼近當地生活的出遊體驗。本次WanderJoy會員國雙人旅遊行程將抽出12 組名額，包含澳洲 9 日、印尼 5 日、菲律賓 5 日、新加坡 5 日、泰國 5 日、日本 5 日，以及香港自由行 3 日，一人中獎兩人同行，可透過台灣大App領取旅遊地之專屬優惠，讓行程更豐富。

WanderJoy結合各國在地電信資源與旅遊服務，提供用戶更貼近當地生活的出遊體驗。

台灣大提供旗下「OP響樂生活」終端產品贈禮，包含Nintendo Switch 2 搭配《瑪莉歐賽車世界》盒裝版、PS5 Slim 數位版主機（含控制器）、SwitchBot 掃地機器人 K10+ Pro、SwitchBot 空氣清淨機 Table，以及 Google TV Streamer（4K） 等，共抽30名。

寒假來臨，返鄉出遊與影音娛樂上網需求同步升溫。台灣大哥大推出全新 5G 預付卡雙方案，鎖定短期高用量與學生族群， 「5G 30 日全速吃到飽 1,400 元」方案，滿足寒假期間高頻影音、遊戲與社群使用需求，吸引既有 4G 用戶輕鬆升級體驗 5G 網速；同時推出「5G 180日全速吃到飽 6,000元」方案，一次購買、長時間使用，平均每月僅需1,000元即可享受高速5G。

台灣大哥大推出全新5G預付卡雙方案。

除兩款 5G 預付卡新品外，台灣大哥大同步提供多款既有儲值型上網方案，滿足不同使用需求與預算考量。其中，「5G 30 日 60GB 量到降速至10Mbps 999元」方案，適合希望以較親民價格體驗 5G 高速網路的用戶，兼顧日常上網與影音使用需求；而「4G 30 日全速吃到飽899元」方案，則持續受到重視穩定連線與長時間使用族群青睞，提供簡單、無負擔的上網選擇。

遠傳電信推出大雙網加掛「影音絕配」方案！即日起只要在遠傳大雙網服務區內，遠傳4G/5G既有月租型用戶，不論是新申辦還是大雙網用戶續約，申辦家用光纖寬頻「雙網加掛+遠傳friDay影音」24個月方案，150M每月只要659元。

遠傳大雙網「影音絕配」方案，每日只要多4元，飆網追劇雙重享受。

遠傳說明，即日起申辦遠傳大雙網加掛「影音絕配」方案，不限資格光纖寬頻直接享老客戶優惠價，150M每月原價999元，老客戶優惠價559元。只要再加100元（原價199元/月），換算下來每天只要再多4元，就可以每月659元的價格享光纖寬頻+遠傳friDay影音24個月暢看，合約期間最高省近3萬。

遠傳大雙網另外還有針對攜碼、新申辦、續約用戶，同步推出「一費雙網」方案，符合申辦資格之用戶同時申辦5G行動及家用光纖上網，行動與寬頻月租費原價1,658元享半價優惠只需799元；申辦「一費雙網」方案，再享遠傳friDay影音、數位萬事通3個月數位加值服務，暢看影音、解決手機大小事免煩惱。即日起至2月28日，「一費雙網」5G月付799/999/1099型方案，限期加贈5G上網8GB。

遠傳friDay影音新春強檔電影韓劇接力開播。

而AI時代資安風險升高，企業對資安防護需求提升，尤其是醫療、金融與半導體等高敏感業更顯迫切。台灣大哥大旗下企業通訊解決方案「M+企業總機」完成全新架構升級，在既有雲端優勢上，進一步強化系統穩定度與整合彈性，憑藉 100% 台灣在地自研及機房落地優勢，提供電信等級的資安防護，成為醫療生技業、金融保險業與製造業等產業首選，客戶帳號數年成長達20%，2025年醫療生技客戶快速成長，包括中山醫學大學附設醫院等多家指標性醫學中心皆已導入。

台灣大「M+企業總機」祭出有感優惠，2026年6月30日前申辦即享月租5折與分機互撥免費。

「M+企業總機」具備極高的佈建彈性，企業不須重新規劃既有交換機配置，即可讓既有分機直通 M+ 企業分機，不僅據點擴增導入快，更能實現無痛佈建。在行動辦公體驗上，更同時滿足分機通話與訊息溝通，為鼓勵企業啟動升級，台灣大祭出有感優惠，2026 年 6 月 30 日前申辦即享月租 5 折與分機互撥免費，平均助企業省下 6 萬元成本支出。

PChome 24h購物宣布於旗下智能廣告平台 PChome Ads 推出全新的 AI 零售協作廣告投放服務，整合 Google 最新的 AI 廣告解決方案 Performance Max for Marketplace（簡稱 PfM），成為首家導入此服務的台灣本土電商平台。

根據 Kantar Research 2025 年最新調查指出，高達九成的消費者在購物決策前，會頻繁使用 Google 搜尋資訊或透過 YouTube 進行商品比較。洞察此消費路徑，PChome 整合 Google PfM 服務，透過 AI 機器學習自動優化出價、素材組合和投放位置，即時在最佳的時間點、最合適的版位遞送廣告。透過此次合作讓品牌商能以「一站式整合管理」，將行銷觸角無縫延伸至 Google 龐大的生態系—涵蓋 YouTube 影音、Google 搜尋、以及廣泛的多媒體聯播網，實現從「站外精準導流」到「站內高效轉換」的360全旅程曝光行銷。

