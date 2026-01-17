台灣大道嚴重事故！車毀零件四散…卡進騎樓5人受傷、2年輕女送醫

記者陳弘逸／台中報導

台中市西屯區台灣大道與漢口路今天（17日）凌晨發生車禍嚴重事故。

台中市西屯區台灣大道與漢口路今天（17日）凌晨發生車禍嚴重事故，有兩輛車因搶快發生碰撞，其中一輛車肇事車還爆衝進路邊騎樓，撞倒一排機車；共釀成5人受傷，其中2名年輕女子傷勢較重送醫救治，詳細事故原因，仍待釐清。

事故現場零件四散。

今天（17日）凌晨1時許，西屯區台灣大道與漢口路發生車禍事故，一輛轎車疑因搶快，撞上對向另一輛搶快左轉的車輛，其中一輛車，衝進路邊騎樓，還撞倒一排機車。

其中一輛肇事車輛車頭全毀。

事故現場一片凌亂，肇事車輛車頭全毀，零件噴飛，現場共5人受傷，其中黃姓女子、楊姓女子兩人都是20歲，皆意識清楚，臉部及四肢擦傷、疼痛送醫治療，詳細事故原因，仍待釐清。

其中一輛肇事車輛車頭全毀。

