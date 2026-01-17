台灣大道深夜車禍！小客車相撞後衝進騎樓 機車倒一排5人受傷

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台中市西屯區台灣大道今（17）日凌晨1點半左右發生一起嚴重車禍，由48歲李姓男子所駕駛的白色自小客車在台灣大道與漢口路左轉時，和對向22歲李姓男子開的深色自小客車相撞，而白車還爆衝進路邊騎樓，撞毀5輛機車、腳踏車，整起事故造成5人受傷，其中20歲黃姓女子、楊姓女子兩人送醫治療。

台灣大道今（17）日凌晨1點半左右發生一起嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）

根據警方初步調查，白車要從台灣大道二段要左轉漢口路時，與另名李男所開的直行車發生碰撞，白車上的2人，深色車上的3人臉部及四肢擦挫傷，皆意識清楚，其中20歲黃姓女子、楊姓女子因疼痛送醫治療，2名駕駛都沒有飲酒，而詳細事故原因，仍待警方持續調查釐清。

