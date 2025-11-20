台灣大道「施工挖出長坑洞」 行人被迫繞路50米

台中市 / 綜合報導

台中最重要的路，台灣大道，人行道正在施工，不但圍了起來，還挖了一條又長又深的坑洞，行人沒辦法走過去，只能沿著車道的邊邊行走，相當危險，而機車騎士也只能騎到BRT車道，跟公車擠在一起，施工單位解釋，因為要施作人行道與水溝的工程，地底下有自來水管線，高度與位置都要調整，因此 施工時間 會比較長，這段期間會趕快施作臨時的通行便道，將交通衝擊減到最低。

民眾走行人穿越線過馬路，到了對面，一整排的圍籬與三角錐，擋在前面，沒路可以走，只好繞路。民眾說：「這個挖水管，做水溝做什麼。」

從另一個角度來看，民眾要從騎樓人行道，走出來，也圍籬被擋住沒辦法過馬路，宛如迷宮繞來繞去，這裡是台中沙鹿區，台灣大道與東晉東路的路口，整條人行道挖得這麼長又這麼深，許多學生覺得相當不方便。

大學生說：「因為這邊車都會經過，然後對行人來講，會比較危險。」不但得多花一兩分鐘，多走50公尺，才能到BRT車站搭車，乘客認為應該做個簡易的通道，讓民眾通行，以免公車來了來不及趕上。

公車乘客說：「這裡滿常發生車禍，應該要有個地方，可以讓我們過。」人行道挖洞施工，行人不好走，慢車道也封閉了起來，機車騎士只能走BRT車道，跟公車擠在一起有點危險。

機車騎士說：「有點不太懂，為什麼要這樣子，重複一直用這種路，會危險，旁邊在做工程。」

為什麼會挖出一條又一條的坑洞，施工人員解釋，這個地方，要做水溝加寬與人行道改善工程，因為地底下自來水的管線，高度要調整，跨單位施工的時間受到影響。

施工人員說：「因為有時候會遇到自來水供應的大管，高度會沒辦法過，可能就是要請他們來改。」施工人員說，這個工期預計會做到明年5月，除了會加強臨時便道的施作，也會加快工程，將交通受到的衝擊減到最低。

