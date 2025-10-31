台灣大開放預購「極致遠攝旗艦」vivo X300系列

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大今(31)日開放預購極致遠攝旗艦新機vivo X300系列，搭載蔡司2億超清鏡頭與2.35x長焦外接增距鏡組合、聯發科技天璣9500處理器，將強勁效能與頂級影像推向巔峰，搭配5G月租1,399元，綁約48個月，再加上舊換新最高折3,000元，即可以專案價0元起帶走，再送價值790元的vivo超聲波鋼化膜，還可抽蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會．TAIPEI門票票券。台灣大豪寵V粉，電信獨家加碼抽價值14,380元的「任天堂Switch 2」2台、價值3,680元的「2026王心凌 SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」共10組。



vivo X300系列將於11月10日正式開賣，即日起至11月9日享預購優惠，至vivo官網登錄即贈價值3,500元的原廠延長保固12個月、價值1,199元的vivo Buds air3藍牙耳機，再抽價值6,990元的蔡司2.35x長焦增距鏡套裝。



極致遠攝、雙晶片加持 晉升新一代「演唱會神機」 全新OriginOS 6系統實現直覺智慧新體驗

vivo X300系列全球首發搭載天璣9500旗艦晶片，結合vivo影像晶片V3+，「雙晶片」加持將效能推向巔峰。在影像技術上，搭載突破性的蔡司2億超清鏡頭，再搭配vivo 蔡司2.35x長焦增距鏡組合，開啟億級影像新高度，刷新遠攝極限。旗艦X300 Pro更配置獨家蔡司2億APO超級長焦鏡頭、浮動潛望鏡組設計，並擁有CIPA 5.5單眼級防手震，更支援4K 60fps電影人像錄影與4K 120fps防手震錄影，完美晉升新一代「演唱會神機」；更備有「AI風景大師」功能，一鍵切換不同場景、輕鬆改變天氣光影，還能自動完成構圖校正。



全新OriginOS 6系統實現流暢直覺的智慧體驗，「原子島」可即時辨識情境與內容，還可直接拖曳照片、影片等檔案至指定應用程式或捷徑，秒速完成分享；更強化跨裝置連接，「一碰傳」功能實現Android與iOS檔案互傳，以及Windows與Mac雙系統間的鏡像投影與檔案傳輸，徹底消融手機與電腦的界線，開啟行動智慧新篇章。



myfone網路門市雙11購物慶典 再加碼抽Switch 2、500元mo幣

myfone門市雙11慶典讓消費者從行動娛樂、會員回饋到旗艦新品一次擁有，即日起至11月30日止，凡於myfone網路門市申辦指定專案或購物滿額，即可參加「Switch 2瑪利歐賽車世界主機同捆組」抽獎；11月6日至11月30日止申辦月租499元(含)以上指定專案，還可加碼抽500元mo幣，續約用戶月租費升轉可再享一次抽獎機會，最高可享兩次抽獎機會。



7.99mm的輕薄機身、6.78吋平面、6,510mAh大容量電池 全天候暢享台灣大娛樂優惠

vivo X300系列搭載7.99mm的輕薄機身，結合最大6.78吋平面螢幕與鋁合金中框，營造出穩定而優雅的握感；vivo X300 Pro內建高達6,510mAh藍海電池，X300則配備6,040mAh電池，徹底告別電量焦慮，滿足全天候的電力需求，搭配台灣大多元5G指定資費方案，全天候享受沉浸無負擔的娛樂體驗，包含KKBOX以及MyVideo串流服務3個月、YouTube Premium最高前4個月免費，及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案的免費遊玩體驗，或可以最低每月500元(原價850元)申辦Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台Disney+月費199元(原價285元)、影音串流平台HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)等多重優惠。



指定資費方案 即享Perplexity Pro、WeMo PASS、USPACE、反詐戰警進階方案等免費體驗

於台灣大哥大購買vivo X300系列並搭配5G指定資費方案，即可享價值6,750元的Perplexity Pro一年免費使用；另有智慧共享電動機車品牌WeMo推出的訂閱制服務WeMo PASS，與智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗，以及「反詐戰警」進階方案6個月免費；可同時加辦保險，讓新機更有保障，搭配「新復原者預繳保險專案」(預繳6個月、12個月、24個月)，除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，再享最高1,200元電信帳金回饋。若使用「Open Possible聯名卡」於myfone門市購機，消費滿額即可享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。



此外，即日起至11月底，到台灣大直營門市購買配件商品，全館配件每滿1,000元現折100元，最高折抵500元(滿5,000元折500元)。此外，達人手工包膜服務全機包膜享9折優惠，提供多款膜料材質與圖騰供選購。