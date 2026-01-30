台灣大間接投資派拉蒙天舞公司9千萬美元 預計展開深度策略合作

台灣大哥大進軍全球影視市場的行動，又有了重大進展！向經濟部投審會申請投資英屬維京群島 PACM CPT MEDIA LIMITED，已於前（28）日獲准，將投資9000 萬美元，並透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司(Paramount Skydance Corporation)，從事全球影視製作與發行業務。

該投資案是於去年10月經台灣大董事會通過相關投資決議，台灣大說，投資目的有以下三點：

廣告 廣告

一、掌握全球頂級 IP 的參與權，深化國際內容布局 在國際內容平台與影視投資布局上，Paramount+ 為全美前五大 OTT 平台之一，擁有涵蓋好萊塢電影、影集及體育娛樂內容、具全球影響力的完整內容庫。

台灣大憑藉近千萬電信用戶基礎、深耕亞太市場的跨區域通路與營運網絡，以及長期與多家國際 OTT 平台合作累積的發行實務經驗，未來預計與 Paramount+ 展開更深度的策略合作。

Paramount+ 可透過台灣大深化其在亞太市場的內容布局，並以台灣大的 MyVideo OTT 平台 與在地營運優勢為核心，一方面進行亞太地區優質內容的採購與發行，另一方面亦可透過台灣大既有的內容投資與製作經驗，參與具國際潛力之影視內容投資，加速其在亞洲市場的發展。

二、延伸台灣大「發行商」的核心優勢 發行與通路整合是台灣大的長期強項。過去不論與多家國際 OTT 平台合作，或代理 Riot Games、引進 Perplexity，皆累積跨市場的發行與營運經驗。本次投資延續此一優勢，結合電信通路與用戶規模，持續放大差異化競爭力。

三、推動台灣內容走向國際市場 透過與國際媒體集團的股權連結，台灣大亦期望為台灣本土優秀影視作品搭建進入國際市場的橋樑，讓台灣影視人才與內容有更多機會進入全球發行體系。

台灣大說，透過本次 PACM CPT MEDIA LIMITED 投資案，期待發揮其在大東南亞地區的市場影響力，協助 Paramount+ 從事全球影視製作與發行業務，加速其在亞洲的發展。

近年來，台灣大內容投資成果亦逐步反映於市場表現，例如參與投資之影視作品《陽光女子合唱團》累積票房突破新台幣3億元，進一步形塑涵蓋投資、製作、發行至通路的一站式整合優勢，持續強化在國際內容市場的競爭力。

同時，台灣大亦投資專注亞裔內容的國際基金 AUM Fund 2（美國），參與如《Lucky Lu》等在金馬獎與國際影壇發光的作品，於早期階段接觸具備跨國市場潛力的亞裔優質 IP。

此外，台灣大透過投資日本 REMOW，強化在動畫與遊戲 IP 領域的布局，已入股智寶並共同設立回歸線娛樂，擴大日本動畫 IP 的代理、發行與授權服務，躋身國內前三大動畫代理業者，並持續推進國際市場。

海外投資布局部分，台灣大延續「Telco+Tech」策略，整合集團資源與 AppWorks 生態系新創能量，透過策略性投資深化東亞與東南亞布局。與 AppWorks、USPACE 共同投資超過新台幣1億元，參與印尼智慧停車科技公司 Soul Parking A2 輪融資；並於 2022 年領投亞洲最大智慧停車平台 USPACE，正式併購日本智慧停車品牌 Nokisaki。

另於 2024 年初投資電動機車共享服務 WeMo，持續打造涵蓋智慧停車、車位共享與電動車充電的 Taiwan Mobility 生態系。

更多品觀點報導

期交所過年休市期間調高保證金 調幅10％

金研院「亞資新星校園日」今登場 培植金融「星」勢力

