台灣大電信獨賣世界首款RICOH聯名realme GT 8 Pro 資費表在這

台灣大哥大今(2)日起電信獨賣世界首款與理光RICOH相機聯名的realme GT 8 Pro，將RICOH GR帶進手機裡。搭配5G指定資費，專案價0元帶走，舊換新最高折3000元、VIP用戶最高折5000元。

台灣大指出，realme GT 8 Pro攜手理光RICOH GT，導入GR影像系統與影像調校技術，並搭載5000萬畫素理光GR防眩光主鏡頭、2億畫素潛望式長焦鏡頭、5000萬畫素超廣角鏡頭的三鏡頭配置，無論遠距變焦、廣角取景或日常隨拍，都能兼顧細節與畫面，同時支援5種理光GR底片影調，打造兼具專業風格與實用性的旗艦攝影體驗。

此外，機款配有高通Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器、Hyper Vision+AI 晶片，內建GT Boost 3.0系統，能透過AI預測耗能狀態，搭配7000mm VC 散熱系統。

realme GT 8 Pro搭載6.79吋2K解析度、144Hz高更新率顯示的AMOLED挖孔螢幕；並配備7000mAh大容量電池、120W超級閃充、旁路充電技術，更是首款支援50W無線閃充的手機。

AI 運用也是另一大亮點。全新「AI構圖大師」功能，可自動偵測畫面內容，提供最佳構圖建議；「AI語音摘記」快速整理會議內容，成為日常提升效率AI助理。

外觀設計方面，以獨具辨識度的「全球首創機械拼裝設計」鏡頭模組，可更換式金屬裝飾，展現旗艦手機的個性美學；機身搭配霧面鋁合金邊框與多元背蓋材質選擇，並支援IP66、IP68、IP69 防塵防水等級。

台灣大說，1月1日至29日期間，搭配門號指定專案或購物滿額，就可以抽手機、平板、耳機與電子禮券等總價值超過百萬元的新年好禮；新申辦、攜碼5G專案，登記即贈800元myfone online電子禮券；續約升級資費者登記後，加碼最高送1100元myfone online電子禮券；新申辦、攜碼或續約指定專案，並升級資費之用戶，限量登記再享1000元myfone online電子禮券。

搭配台灣大多元5G指定資費方案，可享KKBOX以及MyVideo串流服務前3個月免費、YouTube Premium最高前4個月免費，及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案的免費遊玩體驗，或最低每月500元(原價850元)申辦Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台Disney+ 加 HBO Max 雙享組合，每月320元(原價505元/月)，或Disney+月費199元(原價285元)、HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)等多重優惠。

除多元影音、遊戲串流服務外，搭配5G指定資費方案，還可享Perplexity Pro一年免費使用(原價6990元)、「反詐戰警」進階方案6個月免費，以及智慧共享電動機車訂閱制服務WeMo PASS、智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗。

同時可加辦保險，搭配「新復原者預繳保險專案」(預繳6個月、12個月、24個月)，除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，再享最高900元電信帳金回饋。

若使用「Open Possible 聯名卡」於 myfone 門市購機，即可享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。

即日起至 1月底，到台灣大直營門市購買配件商品，全館配件每滿 1000 元現折100元，最高折抵500元（滿 5000 元折500元）。此外，達人手工包膜服務全機包膜享 9 折優惠，提供多款膜料材質與圖騰供選購。

