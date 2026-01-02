台灣大電信獨賣世界首款RICOH聯名realme GT 8 Pro 資費表在這
台灣大哥大今(2)日起電信獨賣世界首款與理光RICOH相機聯名的realme GT 8 Pro，將RICOH GR帶進手機裡。搭配5G指定資費，專案價0元帶走，舊換新最高折3000元、VIP用戶最高折5000元。
台灣大指出，realme GT 8 Pro攜手理光RICOH GT，導入GR影像系統與影像調校技術，並搭載5000萬畫素理光GR防眩光主鏡頭、2億畫素潛望式長焦鏡頭、5000萬畫素超廣角鏡頭的三鏡頭配置，無論遠距變焦、廣角取景或日常隨拍，都能兼顧細節與畫面，同時支援5種理光GR底片影調，打造兼具專業風格與實用性的旗艦攝影體驗。
此外，機款配有高通Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器、Hyper Vision+AI 晶片，內建GT Boost 3.0系統，能透過AI預測耗能狀態，搭配7000mm VC 散熱系統。
realme GT 8 Pro搭載6.79吋2K解析度、144Hz高更新率顯示的AMOLED挖孔螢幕；並配備7000mAh大容量電池、120W超級閃充、旁路充電技術，更是首款支援50W無線閃充的手機。
AI 運用也是另一大亮點。全新「AI構圖大師」功能，可自動偵測畫面內容，提供最佳構圖建議；「AI語音摘記」快速整理會議內容，成為日常提升效率AI助理。
外觀設計方面，以獨具辨識度的「全球首創機械拼裝設計」鏡頭模組，可更換式金屬裝飾，展現旗艦手機的個性美學；機身搭配霧面鋁合金邊框與多元背蓋材質選擇，並支援IP66、IP68、IP69 防塵防水等級。
台灣大說，1月1日至29日期間，搭配門號指定專案或購物滿額，就可以抽手機、平板、耳機與電子禮券等總價值超過百萬元的新年好禮；新申辦、攜碼5G專案，登記即贈800元myfone online電子禮券；續約升級資費者登記後，加碼最高送1100元myfone online電子禮券；新申辦、攜碼或續約指定專案，並升級資費之用戶，限量登記再享1000元myfone online電子禮券。
搭配台灣大多元5G指定資費方案，可享KKBOX以及MyVideo串流服務前3個月免費、YouTube Premium最高前4個月免費，及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案的免費遊玩體驗，或最低每月500元(原價850元)申辦Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台Disney+ 加 HBO Max 雙享組合，每月320元(原價505元/月)，或Disney+月費199元(原價285元)、HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)等多重優惠。
除多元影音、遊戲串流服務外，搭配5G指定資費方案，還可享Perplexity Pro一年免費使用(原價6990元)、「反詐戰警」進階方案6個月免費，以及智慧共享電動機車訂閱制服務WeMo PASS、智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗。
同時可加辦保險，搭配「新復原者預繳保險專案」(預繳6個月、12個月、24個月)，除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，再享最高900元電信帳金回饋。
若使用「Open Possible 聯名卡」於 myfone 門市購機，即可享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。
即日起至 1月底，到台灣大直營門市購買配件商品，全館配件每滿 1000 元現折100元，最高折抵500元（滿 5000 元折500元）。此外，達人手工包膜服務全機包膜享 9 折優惠，提供多款膜料材質與圖騰供選購。
更多品觀點報導
TISA推動半年已達90億元帳戶餘額 近7萬人參與理財投資
台壽獨家承作公教人員年金保險 「安享穩年」專案舉例試算秒懂
其他人也在看
元旦領錢啦！文化幣、生育補助、TPASS乘車回饋、租金補貼、國旅生日住宿金領取資格一次看
元旦領錢囉！2026年即將到來，在新的一年裡，政府在生育、交通、租屋、旅遊部分都有提供相應的補助或回饋，符合條件者就有機會省下荷包。究竟補助及回饋內容是什麼？Yahoo新聞編輯室帶您一次看懂！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前 ・ 46
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
1月新制懶人包：最低工資漲至2萬9500元、生育補助每胎10萬、病假還有全勤拿
1月新制除了最低工資調漲之外，在交通、醫療、民生上也有所變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列1月新制，帶你一次了解，1月起有哪些事情需要留意！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前 ・ 132
跨年夜手機玩法升級 IG、Google跨年彩蛋、年度回顧一次看
【記者趙筱文／台北報導】迎接2026年的跨年時刻正式登場，在2025年最後一天的倒數夜裡，對不少人來說，跨年夜不一定非得站在煙火下倒數，更多時候，是透過手機螢幕，把一句祝福、一段回顧，即時送到遠方親友手中。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄跨年｜Lulu性感開唱！陳漢典緊盯「眼神充滿愛」 市府預告：有加碼
高雄跨年「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」，今天（12／31）集結17組台韓超狂卡司。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「我是台灣人」貓圖洗版！外網回嗆沒人在乎 反制措施曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導近期不少台灣網友在社群平台Threads上，以貼貓咪圖片搭配「你好，我是台灣人」等字樣，加入外國網友的貼文討論。不過律師雷...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 229
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 69
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 40
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 409
2026年12生肖事業運曝光 3生肖吉星高照、2生肖低迷
迎接2026年新的一年，命理師楊登嵙指出，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，2026年運勢昌旺為生肖雞、豬、蛇，吉星高照；生肖馬為值太歲、生肖鼠為沖太歲，太歲當頭，無喜恐有禍，運勢低迷，勞神傷財，注意要趨吉避凶。2026年12生肖事業前途：自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 1 天前 ・ 21
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 102
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 63
群創漲多遭列「注意股」股價開低震盪翻紅 近午盤爆逾60萬張大量
面板大廠群創（3481）因傳打入SpaceX供應鏈，受太空產業題材助陣，大唱轉機題材，去年底股價連日爆量飆漲，遭證交所列入注意股，提前公告去年11月自結稅後淨損約1.56億元，每股淨損約0.02元；不過，今天股價開低後，盤中又震盪翻紅，截至上午11時即爆出逾56萬張大量，依舊成為開年盤面焦點太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
橋本環奈元旦強運爆棚！才第1天就開外掛 益智節目竟奪下1000萬大獎
日本人氣女星「千年一遇美少女」橋本環奈近年演藝事業持續攀升，不僅活躍於電影與電視劇領域，在主持與綜藝表現同樣展現多元實力。26歲的她仍保有童顏姿色。元旦當天，她登上富士電視台益智節目《百萬大富翁》（Quiz ＄Millionaire），沒想到首次在復活後的節目中，竟抱走最高獎金2000萬的挑戰者，她自己都當場嚇傻。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 5