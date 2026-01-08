台灣大電信獨賣動態感神機 Reno15 F 8G/256G

(記者謝政儒綜合報導)OPPO 正式在台灣發表全新Reno15系列智慧型手機，從「人像專家」進化為「動態感神機」，其中 OPPO Reno15 F (8G/256G) 今(8)日由台灣大哥大電信獨家開賣，鎖定喜愛影像創作的年輕族群，主打 5,000 萬畫素 100° 超廣角前鏡頭、AI Motion Photo 動態影像，以及 AI 記憶倉等智慧應用，不論白天或夜晚，都能輕鬆捕捉精彩瞬間，搭配 5G 月租 1,399 元，專案價 0 元，舊換新最高折1,000 元、老客戶續約最高折 1,000 元；且登錄再送原廠6個月延長保固與1年螢幕意外保固，並加碼電信獨家抽價值 17,990 元的 OPPO Pad 3 柔光版。此外，凡於台灣大哥大 myfone 門市加購OPPO Watch S 藍牙運動智慧手錶，享 61 折，優惠價只要 3,990 元(原價 6,490 元)。



OPPO Reno15 F 搭載 AI Motion Photo，一拍即可同步保留照片與動態影像，不錯過精彩瞬間；結合5,000萬畫素100°超廣角前鏡頭，自拍合影不擁擠、人物自然不變形，搭配 AI 閃光影像 2.0、AI 人像補光技術，即使在夜晚或逆光場景，也能拍出人物明亮、背景乾淨的高質感影像，簡單就能「走到哪拍到哪」。外觀設計方面，採用輕薄機身與俐落鏡頭模組設計，搭配質感背蓋與細緻霧面處理，兼顧時尚外型與舒適手感。此外，機款搭載高通 Snapdragon 6 Gen 1 處理器、AI HyperBoost 2.0 與 AI LinkBoost 3.0 技術，長時間追劇也穩定不卡頓。



台灣大同步推出 OPPO Watch S 藍牙運動智慧手錶，搭配 5G 月租 599 元，專案價 0 元入手，另有超值加購優惠，凡於全台 myfone 門市購買 Reno15 系列手機，即可享 61 折、加購價 3,990 元(原價 6,490 元)。其採用 1.46 吋 AMOLED 高亮度螢幕與不鏽鋼錶框，機身厚度薄至8.9mm、重量輕至35克，配戴輕盈舒適；支援 Android / iOS 雙設備連接，最長續航可達 10 天，內建超過 100 種運動模式與 60 秒全方位快速健檢，輕鬆掌握心率、血氧、睡眠等健康數據，為日常生活與運動管理再加分。



OPPO Reno15 F 配備 6.57 吋 AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率與 10.7 億色顯示，畫面細膩流暢，再加上 6,500mAh 大容量電池與 80W SUPERVOOC 超級閃充，徹底告別電量焦慮，滿足全天候的電力需求，搭配台灣大多元 5G 指定資費方案，享受沉浸無負擔的娛樂體驗，包含 KKBOX 以及 MyVideo 串流服務 3 個月、YouTube Premium 最高前 4 個月免費，及「GeForce NOW 聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務 1 個月鈦金方案的免費遊玩體驗，或最低每月 500 元(原價 850 元)申辦Netflix、HBO Max 和 MyVideo 三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台 Disney+ 加 HBO Max 雙享組合，每月 320 元(原價 505 元/月)，或 Disney+ 月費 199 元(原價 285 元)、HBO Max 月費 160 元(標準方案原價 220 元；電信折抵 60 元)等多重優惠。



1 月 1 日至 29 日期間，搭配門號指定專案或購物滿額，即可參與登記抽手機、平板、耳機與電子禮券等總價值超過百萬元的新年好禮；新申辦、攜碼 5G 專案，登記即贈 800 元 myfone online 電子禮券；續約升級資費者登記後，加碼最高送 1,100 元 myfone online 電子禮券；新申辦、攜碼或續約指定專案之用戶，限量登記再享 1,000 元 myfone online 電子禮券。