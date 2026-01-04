台灣大電信獨賣realme GT 8 Pro 專案價0元起

記者李鴻典／台北報導

台灣大哥大電信獨賣世界首款與理光RICOH相機聯名的realme GT 8 Pro，將街拍神機RICOH GR帶進手機裡。搭配5G指定資費，專案價0元帶走，舊換新最高折3,000元、VIP用戶最高折5,000元。

realme GT 8 Pro攜手理光RICOH GT，導入GR影像系統與影像調校技術，並搭載5,000萬畫素理光GR防眩光主鏡頭、2億畫素潛望式長焦鏡頭、5,000萬畫素超廣角鏡頭的三鏡頭配置；支援5種理光GR底片影調，打造兼具專業風格與實用性的旗艦攝影體驗。

機款配有高通Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器、Hyper Vision+ AI 晶片，內建GT Boost 3.0系統，能透過AI預測耗能狀態，搭配7,000mm² VC 散熱系統，享受，打造最佳遊戲體驗。外觀設計方面，以獨具辨識度的「全球首創機械拼裝設計」鏡頭模組，可更換式金屬裝飾，展現旗艦手機的個性美學；機身搭配霧面鋁合金邊框與多元背蓋材質選擇，並支援 IP66、IP68、IP69 防塵防水等級。

台灣大哥大電信獨賣realme GT 8 Pro，搭配5G指定資費，專案價0元帶走，舊換新最高折3,000元、VIP用戶最高折5,000元。

1月1日至29日期間，搭配門號指定專案或購物滿額，就可以抽手機、平板、耳機與電子禮券等總價值超過百萬元的新年好禮；新申辦、攜碼5G專案，登記即贈800元myfone online電子禮券；續約升級資費者登記後，加碼最高送1,100元myfone online電子禮券；新申辦、攜碼或續約指定專案，並升級資費之用戶，限量登記再享1,000元myfone online電子禮券。

搭配台灣大多元5G指定資費方案，包含KKBOX以及MyVideo串流服務前3個月免費、YouTube Premium最高前4個月免費，及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案的免費遊玩體驗，或最低每月500元(原價850元)申辦Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台Disney+ 加 HBO Max 雙享組合，每月320元(原價505元/月)，或Disney+月費199元(原價285元)、HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)等多重優惠。

除多元影音、遊戲串流服務外，搭配5G指定資費方案，還可享Perplexity Pro一年免費使用(原價6,990元)、「反詐戰警」進階方案6個月免費，以及智慧共享電動機車訂閱制服務WeMo PASS、智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗。另可搭配「新復原者預繳保險專案」(預繳6個月、12個月、24個月)，除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，再享最高900元電信帳金回饋。若使用「Open Possible 聯名卡」於 myfone 門市購機，即可享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。

即日起至 1月底，到台灣大直營門市購買配件商品，全館配件每滿 1,000 元現折 100 元，最高折抵 500 元（滿 5,000 元折 500 元）。此外，達人手工包膜服務全機包膜享 9 折優惠，提供多款膜料材質與圖騰供選購。

看準台中北屯總站周邊逐步成形的交通樞紐與居住生活圈，全國電子「北屯總站店」於 1 月 2 日正式開幕，並自 1 月 2 日至 1 月 6 日展開為期五天的開幕慶活動。北屯總站店開幕期間，走進門市，即可獲得「全國電子 50 週年紀念帆布袋」來店禮一份，數量有限、送完為止。北屯總站店同步推出「禮上加禮」滿額贈活動，消費滿 3 萬元即可獲得 deya 斜背包；滿 6 萬元贈送 ALAYS 多功能廚房料理剪刀；消費滿 10 萬元可帶回隨行保溫瓶三入組；單筆消費達 15 萬元以上，則可獲得象印萬用鍋等好禮。

全國電子北屯總站店1月2日開幕。

北屯總站店開幕期間全館消費再加碼抽獎活動，凡單筆消費滿 1,000 元，憑發票即可參加抽獎，不限品類、不限金額門檻。獎項包含 55 吋 4K 電視、象印電子鍋與飛利浦蒸氣熨斗等實用家電。

開幕慶期間，全館家電享 9 折優惠。全國電子推出「電視震撼加碼」，選購指定 75 吋以上大型電視最高可獲 18,000 元現金紅包，搭配購買 Soundbar 音響，還可領取 888 點會員點數，電視安心延長保固服務最高至五年，加購價1,450元起。「空調專業清洗服務」，室內機清洗優惠價 1,899 元，加購室外機僅需 500 元。現在購買能源一級空調或冰箱，還能申請政府節能補助最高 5,000 元，搭配週末環保集點最高再省 1,000 元。

因應開學季與上班族升級需求，全國電子北屯總站店於開幕期間推出「數位 3C 祭」活動。凡購買數位 3C 產品單筆消費滿 5,000 元，即可參加「日本東京雙人來回機票」抽獎。指定筆電最低 65 折起，搭配銀行分期最高可再獲 3,000 點回饋。門市亦提供筆電舊換新服務，現場快速估價，最高可折抵 19,500 元。同時推出多款熱門 3C 週邊加價購優惠，包括羅技人體工學鍵盤、MSI 27 吋曲面電競螢幕。

看準年終換機需求，CHIMEI 奇美家電推出「奇美超能 AI 迎新好禮嗨」登錄送活動，活動自即日起至 115 年 3 月 31 日止，凡購買指定機種並完成官網發燒活動登錄，即可獲得超值實用好禮。

奇美家電大 4K Mini QLED顯示器「UM20系列」以「超能AI」為核心，將 AI 智慧運算導入影像優化、音場調校與歡唱K歌功能，讓整體影音效果能自動優化呈現，帶來更令人驚艷的觀影體驗。透過超能AI 影像演算，UM20系列可即時分析畫面亮暗、對比、色彩層次、景深與膚色等，主動調整細節，使影像在明亮場景中依然清晰通透、暗部畫面層次分明，呈現穩定且細膩的視覺效果，同時結合 Mini LED 高區域控光與 QLED 量子點顯色優勢，搭配奇美廣色域調校實力，有效提升亮度、對比與色彩純淨度，再加上65型以上大尺寸採霧面抗反光面板，讓觀看時不受窗光、燈光反射影響，更能提高觀看舒適度。

CHIEMI奇美家電UM20系列搭載「超能AI晶片」與直覺Google TV介面。

奇美家電大 4K 顯示器「G3 系列」以實用導向的 4K 畫質與紮實規格為核心，滿足家庭日常觀影、追劇與娛樂需求。G3系列搭載 Dolby Vision™ 與 Dolby Atmos® 劇院級影音技術，畫面細節清晰明暗分明，不論是追劇、看電影或沉浸在高張力的遊戲世界中，都能享受如臨現場的視覺與聲音饗宴。還有 MEMC 動態補償技術與 ALLM 自動低延遲模式，有效降低延遲、提升畫面順暢度，流暢零卡頓。內建Google TV平台，支援個人化推薦、Hey Google 智慧聲控、內建知名影視串流平台與 Google Cast。

CHIEMI奇美家電G3系列大4K液晶顯示器以簡約俐落設計融入居家空間。

「奇美超能AI 迎新好禮嗨」登錄送好禮活動

活動期間：115/01/01~115/03/31

登錄期間：115/01/01~115/04/17 23:59止

活動辦法： (依奇美官網公佈為主)

1.至奇美官網發燒活動單元登錄資料

2.依指定條件上傳：上傳正式發票與保證書第一聯的彩色照片

3.完成登錄，等待審核

4.資料經審核無誤，贈品將於審核成功後30個工作天後寄出

