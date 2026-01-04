台灣大電信獨賣realme GT 8 Pro 專案價0元起
記者李鴻典／台北報導
台灣大哥大電信獨賣世界首款與理光RICOH相機聯名的realme GT 8 Pro，將街拍神機RICOH GR帶進手機裡。搭配5G指定資費，專案價0元帶走，舊換新最高折3,000元、VIP用戶最高折5,000元。
realme GT 8 Pro攜手理光RICOH GT，導入GR影像系統與影像調校技術，並搭載5,000萬畫素理光GR防眩光主鏡頭、2億畫素潛望式長焦鏡頭、5,000萬畫素超廣角鏡頭的三鏡頭配置；支援5種理光GR底片影調，打造兼具專業風格與實用性的旗艦攝影體驗。
機款配有高通Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器、Hyper Vision+ AI 晶片，內建GT Boost 3.0系統，能透過AI預測耗能狀態，搭配7,000mm² VC 散熱系統，享受，打造最佳遊戲體驗。外觀設計方面，以獨具辨識度的「全球首創機械拼裝設計」鏡頭模組，可更換式金屬裝飾，展現旗艦手機的個性美學；機身搭配霧面鋁合金邊框與多元背蓋材質選擇，並支援 IP66、IP68、IP69 防塵防水等級。
1月1日至29日期間，搭配門號指定專案或購物滿額，就可以抽手機、平板、耳機與電子禮券等總價值超過百萬元的新年好禮；新申辦、攜碼5G專案，登記即贈800元myfone online電子禮券；續約升級資費者登記後，加碼最高送1,100元myfone online電子禮券；新申辦、攜碼或續約指定專案，並升級資費之用戶，限量登記再享1,000元myfone online電子禮券。
搭配台灣大多元5G指定資費方案，包含KKBOX以及MyVideo串流服務前3個月免費、YouTube Premium最高前4個月免費，及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案的免費遊玩體驗，或最低每月500元(原價850元)申辦Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台Disney+ 加 HBO Max 雙享組合，每月320元(原價505元/月)，或Disney+月費199元(原價285元)、HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)等多重優惠。
除多元影音、遊戲串流服務外，搭配5G指定資費方案，還可享Perplexity Pro一年免費使用(原價6,990元)、「反詐戰警」進階方案6個月免費，以及智慧共享電動機車訂閱制服務WeMo PASS、智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗。另可搭配「新復原者預繳保險專案」(預繳6個月、12個月、24個月)，除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，再享最高900元電信帳金回饋。若使用「Open Possible 聯名卡」於 myfone 門市購機，即可享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。
即日起至 1月底，到台灣大直營門市購買配件商品，全館配件每滿 1,000 元現折 100 元，最高折抵 500 元（滿 5,000 元折 500 元）。此外，達人手工包膜服務全機包膜享 9 折優惠，提供多款膜料材質與圖騰供選購。
看準台中北屯總站周邊逐步成形的交通樞紐與居住生活圈，全國電子「北屯總站店」於 1 月 2 日正式開幕，並自 1 月 2 日至 1 月 6 日展開為期五天的開幕慶活動。北屯總站店開幕期間，走進門市，即可獲得「全國電子 50 週年紀念帆布袋」來店禮一份，數量有限、送完為止。北屯總站店同步推出「禮上加禮」滿額贈活動，消費滿 3 萬元即可獲得 deya 斜背包；滿 6 萬元贈送 ALAYS 多功能廚房料理剪刀；消費滿 10 萬元可帶回隨行保溫瓶三入組；單筆消費達 15 萬元以上，則可獲得象印萬用鍋等好禮。
北屯總站店開幕期間全館消費再加碼抽獎活動，凡單筆消費滿 1,000 元，憑發票即可參加抽獎，不限品類、不限金額門檻。獎項包含 55 吋 4K 電視、象印電子鍋與飛利浦蒸氣熨斗等實用家電。
開幕慶期間，全館家電享 9 折優惠。全國電子推出「電視震撼加碼」，選購指定 75 吋以上大型電視最高可獲 18,000 元現金紅包，搭配購買 Soundbar 音響，還可領取 888 點會員點數，電視安心延長保固服務最高至五年，加購價1,450元起。「空調專業清洗服務」，室內機清洗優惠價 1,899 元，加購室外機僅需 500 元。現在購買能源一級空調或冰箱，還能申請政府節能補助最高 5,000 元，搭配週末環保集點最高再省 1,000 元。
因應開學季與上班族升級需求，全國電子北屯總站店於開幕期間推出「數位 3C 祭」活動。凡購買數位 3C 產品單筆消費滿 5,000 元，即可參加「日本東京雙人來回機票」抽獎。指定筆電最低 65 折起，搭配銀行分期最高可再獲 3,000 點回饋。門市亦提供筆電舊換新服務，現場快速估價，最高可折抵 19,500 元。同時推出多款熱門 3C 週邊加價購優惠，包括羅技人體工學鍵盤、MSI 27 吋曲面電競螢幕。
看準年終換機需求，CHIMEI 奇美家電推出「奇美超能 AI 迎新好禮嗨」登錄送活動，活動自即日起至 115 年 3 月 31 日止，凡購買指定機種並完成官網發燒活動登錄，即可獲得超值實用好禮。
奇美家電大 4K Mini QLED顯示器「UM20系列」以「超能AI」為核心，將 AI 智慧運算導入影像優化、音場調校與歡唱K歌功能，讓整體影音效果能自動優化呈現，帶來更令人驚艷的觀影體驗。透過超能AI 影像演算，UM20系列可即時分析畫面亮暗、對比、色彩層次、景深與膚色等，主動調整細節，使影像在明亮場景中依然清晰通透、暗部畫面層次分明，呈現穩定且細膩的視覺效果，同時結合 Mini LED 高區域控光與 QLED 量子點顯色優勢，搭配奇美廣色域調校實力，有效提升亮度、對比與色彩純淨度，再加上65型以上大尺寸採霧面抗反光面板，讓觀看時不受窗光、燈光反射影響，更能提高觀看舒適度。
奇美家電大 4K 顯示器「G3 系列」以實用導向的 4K 畫質與紮實規格為核心，滿足家庭日常觀影、追劇與娛樂需求。G3系列搭載 Dolby Vision™ 與 Dolby Atmos® 劇院級影音技術，畫面細節清晰明暗分明，不論是追劇、看電影或沉浸在高張力的遊戲世界中，都能享受如臨現場的視覺與聲音饗宴。還有 MEMC 動態補償技術與 ALLM 自動低延遲模式，有效降低延遲、提升畫面順暢度，流暢零卡頓。內建Google TV平台，支援個人化推薦、Hey Google 智慧聲控、內建知名影視串流平台與 Google Cast。
「奇美超能AI 迎新好禮嗨」登錄送好禮活動
活動期間：115/01/01~115/03/31
登錄期間：115/01/01~115/04/17 23:59止
活動辦法： (依奇美官網公佈為主)
1.至奇美官網發燒活動單元登錄資料
2.依指定條件上傳：上傳正式發票與保證書第一聯的彩色照片
3.完成登錄，等待審核
4.資料經審核無誤，贈品將於審核成功後30個工作天後寄出
更多三立新聞網報導
2026年「3生肖」恐破財！豬隊友拖累錢財留不住
2026國運出爐！他斷言「恐嚇軍事變多」 台灣獲新朋友協助
加油可等等！台灣中油：5日起汽、柴油價格各調降0.2元
《中華一番》小當家做這料理遭處死？作者急求助AI 網給解法：借七龍珠
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 108
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 68
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 15
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 25
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 82
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 50
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 22 小時前 ・ 445
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 39
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 10 小時前 ・ 75
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 532
丙午年運勢出爐！2026「4生肖」犯太歲恐釀血光大破財 專家：做4事轉運
2026年開始了、也是農曆的丙午年（馬年）。命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬「馬、鼠、兔、牛」4生肖的人今年犯太歲，需要特別注意病痛血光之災、破財危機，建議這4個生肖可以透過安太歲或點光燈趨吉避凶，為自己求來平安年。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 131
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 21
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
美軍出兵委內瑞拉 鄭麗文要綠別再玩火
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉展開軍事行動，捉拿了總統馬杜洛夫婦，引發國際社會高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但作為執政的民進黨不能再任...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 78
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 503
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 5