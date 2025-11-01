台灣大音樂會「心語碼Beat Talk」復刻感動

台灣大日月潭花火音樂會已成為南投年度盛事之一，今年以「心語碼Beat Talk」為題將民眾投稿照片用AI「解碼」轉化為影片，復刻感動時光；歌手艾薇、卓義峯、葛西瓦搭配樂興之時75人編制的管絃樂團輪番登場，期間舞台左右兩側施放180度環繞、長達450秒花火，閃耀日月潭湖畔，引爆3.5萬人參與。台灣大並號召民眾幫助「中華小腦萎縮症病友協會」募款，董事長蔡明忠捐款100萬元拋磚引玉。

蔡明忠捐百萬拋磚引玉

台灣大總經理林之晨表示，今年音樂會「心語碼Beat Talk」主題從電腦資料的最小單位Bit，延伸至音樂節奏Beat，讓科技訊號承載情感語言，串聯人間的共鳴，並首度於音樂會中，透過台灣大開發的AI技術，與6歲的自己同框。他希望能藉此啟發大家在AI浪潮下專注於歸零、初心、智慧，開創新世界。

音樂會開始，葛西瓦演唱2025雙北世壯運主題曲《敬夢想》，而艾薇及卓義峯帶動唱《就一起》等「熱血體育組曲」，時光倒流返回經典運動賽事，重溫熱血與感動。尤其當卓義峯唱起《灌籃高手》主題曲《直到世界的盡頭》時，臺北富邦勇士籃球隊「永遠的人氣王」野獸林志傑與隊長蔡文誠驚喜現身，一同向奮戰不懈的體育精神致敬。

Fubon Angels南珉貞、禾羽、潔米、沁沁與團長Travis崔維斯搭配「32撞」舞蹈，帶來《Go Stronger》等應援歌曲，並在活動尾聲，帶著萬人齊跳洗腦神曲《APT.》的「蓋樓舞」。最後壓軸，萬人齊唱《當》，展開「心語碼」對話，互道明年見。

AI將照片化為動態影像

特別暖心的是，今年的「心語碼」互動環節，以「沒說出口的話」為主題，搭配《如願》歌曲，將蒐集近百張民眾投稿的珍藏照片，運用AI「解碼」為動態影像訴說心中思念。其中，一對跨國夫妻投稿寶寶超音波照，運用AI點燃寫下「他的心跳牽連著我們的心，我們的『心』生命。」也有觀眾寫下「謝謝你，我親愛的前男友！」照片中的前男友正是如今的老公，兩人曾在日月潭求婚成功，這段回憶透過AI影像再次被點亮。

音樂會中，《跟你媽媽說》歌曲演繹完，邀請民眾於即時留言版互動，寫下「今天，你最想對誰說『謝謝』？」現場反應熱烈，民眾上傳「媽，我愛妳，謝謝妳一直都在」與「感謝家人一路支持」等留言至大螢幕，傳遞對家人的思念與感謝。

今年場邊活動區同樣熱鬧非凡，民眾排隊體驗限定紀念拍貼機活動，與神祕嘉賓Fubon Angels和林志傑合影留念，也有粉絲挑戰應援曲《Go Stronger》和《藍色狂潮》舞蹈，現場笑聲不斷。會場周邊也設有公益攤位，吸引民眾踴躍捐款支持中華小腦萎縮症病友協會，並與志工交流了解病友故事，讓愛心在音樂與笑聲中延續。精采內容將於2026年MyVideo及公視及平台完整播出。