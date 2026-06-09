台灣大馬深化合作 推動穆斯林友善旅遊與旅宿認證

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（中央社記者黃自強馬來西亞芙蓉9日專電）清真產業鏈並非僅「無豬肉、無豬油」，還涵蓋住宿、餐飲及旅遊等符合伊斯蘭規範的友善環境。馬來西亞伊斯蘭旅遊中心今天與台灣業者簽署合作備忘錄，推動「穆斯林友善旅遊與旅宿認證」，將馬來西亞官方認證機制引進台灣。

雙方合作協助台灣引進馬來西亞「穆斯林友善旅遊與旅宿認證（MFAR）」計畫，透過培訓、標準制定及產業能力建構，提升台灣服務日益成長穆斯林旅遊市場的能力。

今天的合作備忘錄簽署儀式在森美蘭州（Negeri Sembilan）「NICHE國際清真與永續生態論壇」期間舉行。隸屬馬來西亞旅遊、藝術及文化部（MOTAC）的伊伊斯蘭旅遊中心（ITC）將提供專業培訓、建構稽核能力、技術支援，確保台灣旅宿業者能符合穆斯林規範。

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森美蘭州看守州務大臣阿米努丁（Aminuddin Harun）致詞表示，他樂見台灣與馬來西亞展開合作並簽署多項合作協議，相關合作具積極意義，不僅有助深化國際交流與合作網絡，也進一步推動清真產業及穆斯林友善旅遊發展。

來自馬來西亞沙巴的THCD業者許偉康（Nicholas Hsiu）是「穆斯林友善旅遊與旅宿認證」進入台灣的重要推手，他表示，透過整合產官學資源，促進台馬在清真產業及穆斯林友善旅遊領域的合作交流，協助開拓穆斯林商機。

許偉康表示，台灣近年積極爭取穆斯林旅客市場，除政府推動穆斯林友善環境政策外，部分民間機構也提供相關認證服務。但各單位採行的標準不盡相同，缺乏具國際公信力且廣泛被穆斯林國家認可的統一規範。

他指出，馬來西亞長期被視為全球清真產業及穆斯林友善旅遊的重要標竿，因此希望將認證制度引進台灣，建立符合國際市場需求的服務標準。這項認證並非要求旅館或餐廳全面禁止販售酒類或豬肉，而是在不改變當地生活文化前提下，透過軟硬體設施提升穆斯林旅客的便利性與信任感。

他舉例說，取得穆斯林友善環境認證的飯店，會在客房內標示朝向麥加的禮拜方向，提供附近清真寺、清真餐廳及穆斯林友善景點資訊，部分場所也設置方便穆斯林淨身的設備，協助旅客完成宗教需求。

受邀與會的觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼指出，台灣迄今有逾350家清真認證餐廳及穆斯林友善旅宿，主要機場、火車站、購物中心及熱門景點均設祈禱設施。

對於「穆斯林友善旅遊與旅宿認證」，他強調，穆斯林旅客不僅重視清真飲食與祈禱空間，更包括旅遊過程中的安心感、便利性、適合家庭的環境，以及對文化與信仰的真誠尊重。

馬來西亞長期被視為全球領先的穆斯林友善旅遊目的地之一，並透過伊斯蘭旅遊中心建立完整的制度架構、標準與產業培訓機制，成為馬來西亞推動穆斯林友善旅遊的重要基礎。（編輯：陳慧萍）1150609