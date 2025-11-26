台灣大黑五購物季 購機最高折7千元再抽1萬mo幣

(記者謝政儒綜合報導)黑五購物季來臨，台灣大推出購機折扣、家電自由選與網路門市抽獎三大回饋。11月30日前申辦999元指定專案，vivo X300 Pro 最高享 7,000 元折扣，iPhone 17 系列最高享2,500元折扣、Google Pixel 10 系列亦有最高6,000元折扣，再抽10,000元mo幣。同時，自由選同步推出家電精選，其中總價值 12,999 元的飛利浦43型智慧顯示器，搭配 999 元指定方案即可 0 元入手，成為本季最受矚目的家庭升級組合。myfone 網路門市也推出抽獎活動，申辦指定專案或購物滿 3,888 元，即可抽「Switch 2 瑪利歐賽車世界主機同捆組」；線上申辦月租 499 元以上專案，再加碼抽 500 元 mo 幣，續約用戶升轉資費更享額外一次抽獎機會，最高可獲得兩次抽獎資格。從折扣、選品到抽獎，台灣大今年以三重回饋迎戰黑五消費熱潮。







即日起至11月30日，新申辦、攜碼或續約5G 999元以上指定專案，搭配指定機款享限時折扣。申辦vivo X300 Pro 最高折抵 7,000元、台灣大電信獨家的motorola razr 60 Ultra最高折 5,000元、Apple iPhone 17系列最高折 2,500元；續約OPPO Find X9 Pro 、Google Pixel 10系列最高折 6,000元。多款旗艦機在黑五檔期限時折扣，提供消費者最直接的價格回饋，上網登錄還可抽 10,000 元 mo 幣。若使用「Open Possible聯名卡」於myfone直營門市或網路門市購機，消費滿額可享2%現金回饋，電信費最高3.5%現金回饋。



台灣大自由選方案在黑五檔期亦推出人氣家電組合，搭配指定專案 0 元帶回家。「Philips 43 吋 4K Google TV 智慧顯示器(43PUH7650)」，採用 Google TV 5.0、支援 Hey Google 與Netflix、Disney+、YouTube與MyVideo等影音串流平台，內建聯發科四核心晶片及 2GB/32GB 記憶體，提供流暢的家庭影音體驗，搭配月租 999 元專案價0元入手。「Philips 奈米級空氣清淨機 AC1711/80」，具備 99.9% 濾淨率、六萬次/分鐘空氣偵測與自動淨化模式，適用12至14 坪空間，搭配月租 799 元即可 0 元帶走，為冬季過敏族與家庭客層提供可靠的空氣品質升級。