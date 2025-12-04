台灣大「大哥付你分期」雙11交易額年增124% 年末最高回饋mo幣6921！
台灣大哥大旗下「大哥付你分期」今年雙11檔期 (11月1日至11日) 開出亮眼成績單，整體交易額較去年同期成長124%。台灣大認為，這反映2大消費趨勢：先買後付服務已擴大至美妝、家電等多元品類；其次，用戶明顯偏好可跨平台使用的靈活分期工具。
為呼應此趨勢並助攻年終採購高峰，「大哥付你分期」即日起至12月31日推出跨平台歲末優惠，用戶在 momo 購物網、myfone 網路門市、91APP 合作品牌等指定通路選用「大哥付你分期」結帳，累計回饋最高可獲得6921元mo幣，讓用戶在年終輕鬆享有高彈性、高回饋的購物體驗。
台灣大電信金融事業副總吳建頤觀察到，用戶在重大檔期的跨平台消費愈趨活躍，尤其在618與雙11期間，「大哥付你分期」的使用率大幅提升，今年11月整體交易額更較去年成長104%，若單看雙11檔期，交易額更較去年同期成長124%，顯示用戶已逐漸把更具彈性的分期付款視為年終採購的重要工具。
吳建頤指出，首先，市場已出現2大消費趨勢，其一為先買後付服務使用場域，擴散至多元品類：先買後付服務不再侷限於 3C 或高單價商品，而是擴大至美妝、家電、生活用品等多元品類；其次，用戶明顯偏好能跨平台靈活使用、能搭配各平台回饋組合的支付方案。
吳建頤強調，「大哥付你分期」將持續為用戶提供靈活彈性、跨線上線下平台的消費體驗，並拓展更多平台與店家，為消費者打造最優質的電信金融產品。
「大哥付你分期」於 momo 購物網推出「指定分期獎金3倍送」活動，自 即日起三波段接力登場，用戶單筆結帳達指定金額並完成登記，即可獲得mo幣回饋。
首波自即日至9日期間，單筆消費滿9999元且選擇分5期（含）以上，登記成功即送1500元mo幣回饋；若選擇不分期或分3期（含）以上，則可獲得500 mo幣。
第二波活動自12月10日至14日，單筆滿1萬9999元即可參加，分5期（含）以上送3333元mo幣，不分期與3期則送1111元mo幣。
第三波自12月15日起至31日止，單筆滿6666元，分5期（含）以上可獲888元mo幣，不分期與3期則可獲得296元mo幣。用戶可依不同消費需求選擇最適合的活動。
若三波段皆達成回饋條件，累計最高可獲得5721元mo幣，在年終檔期輕鬆入手節慶禮品或家電新品，同時享受高額回饋。
91APP 合作品牌橫跨美妝、服飾、日用品到家電等多元品類，12 月期間於合作平台選擇「大哥付你分期」結帳，即可享受多檔現折優惠。自即日起至14 日，單筆滿1200元並選擇分3 期（含）以上，折扣幅度最高達20%，享有240元現折優惠；同期間若單筆消費滿5000元並分6期（含）以上，則可享500元折抵。
此外，自即日起至31日，單筆滿2000元且分3期（含）以上，可享有5% 的現折優惠、最高可折抵1500元；而在12月24日至28日聖誕節期間，單筆滿1000 元並分3期（含）以上亦可享120元折抵。
於486團購結帳使用「大哥付你分期」，即享最直接的滿額折抵，即日起至31日期間，單筆消費滿1萬元即可現折500元，且不限分期期數、不限折抵次數，買越多省越多。
myfone網路門市與myfone分期商城於12月推出聖誕檔期回饋，從冬季必備的電暖家電到熱門耳機、音響商品，全面祭出分期加碼優惠。即日至31日期間，凡於 myfone 網路門市或myfone 分期商城選擇「大哥付你分期」結帳，分6期（含）以上累積滿1萬6000 元並完成登記，即可獲得1200元mo幣。
此外，即日起至14日，myfone 分期商城更推出兩大指定專區限時加碼回饋，包含冷暖氣機與電暖商品專區享 8% mo 幣回饋，耳機與音響專區則可享5%mo 幣回饋。搭配myfone 網路門市與 myfone 分期商城既有的通路活動，最高回饋可達15%。
「大哥付你分期」提醒，上述活動內容、名額及回饋條件均依各平台公告為準，活動採限量登記或名額制，額滿即止。
