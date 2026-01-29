台灣大「機聯網服務」賦能設備智慧化 節省30%維修時間

智慧製造與設備狀態監測已成產業趨勢。台灣大哥大布局智慧製造領域，從廠房環境監控進一步深化至設備智慧化，協助專營塑膠射出機設計製造廠鑫野智動，導入「GenAI 機聯網軟體服務」，打造以數據為基礎的設備聯網整合應用。

透過設備運作數據的即時蒐集與分析，辨識影響產線穩定度的關鍵因素，如溫度、壓力、震動、能耗等，並提供設備狀態分析與優化建議，作為管理人員進行製程調整與維運決策的依據，縮短管理人員30%的維修時間。透過數據掌握與集中化管理，將有助於提升設備運作可視性，降低突發異常對產線造成的影響。

廣告 廣告

台灣大推出的「GenAI 機聯網軟體服務」透過工業物聯網(IIoT)智慧機上盒串接 Modbus TCP 通訊協議，即時整合鑫野智動的瓶胚射出機、乾燥機、冰水機等關鍵製程設備數據，並上傳至 GenAI 戰情中台進行異常趨勢監測與分析。

有別於傳統僅著重監控環境溫濕度，該方案能精準蒐集設備運行參數與能耗資訊，協助製造業從「人工巡檢」轉向「AI 輔助決策」的設備管理方式，提升整體營運透明度與管理效率。

台灣大企業服務商務長朱曉幸表示，台灣大持續發揮「Telco+Tech」策略，並深化生態圈整合，助力百工百業加速智慧升級，除了提供傳輸及軟體服務的技術方案，台灣大更發揮顧問服務優勢，協助企業對接合適的政府資源與轉型計畫，降低轉型初期的資源門檻，加速產業轉型進程。

朱曉幸表示，此次與鑫野智動的合作，象徵台灣大將服務觸角從廠房管理深化至設備應用層，透過 GenAI 賦能，讓傳統工具機具備「遠端診斷」與「數據分析」的能力。這不僅是技術的升級，更是營運模式的創新，協助設備製造商從單一硬體銷售轉型為提供數據驅動的解決方案。在面對國際 ESG 法規與中美貿易挑戰時，企業將展現更強大的全球競爭韌性。

台灣大提供的「GenAI 機聯網軟體服務」具備四大核心優勢，透過全方位感測器監控，GenAI 技術可自動產出異常預警報告，並生成維修指引，降低突發停機風險；自動化記錄設備用電量，提供效能分析報告，支援企業進行節能決策。

另外，結合歷史數據與即時狀態分析，協助工程師及早掌握設備運作趨勢；此外，更支援多國語言即時回報，管理人員透過 App 即可進行跨品牌、多設備的遠端監測。

鑫野智動執行董事蘇盈予表示，此次攜手台灣大導入「GenAI 機聯網軟體服務」，成功打造出數據驅動與 AI 賦能的解決方案，將有助於製造業在高度競爭的市場環境中，提升營運韌性與長期發展動能，為智慧製造奠定更穩健的基礎。

蘇盈予表示，展望未來，鑫野智動將遠端掌握各地設備運作狀況，支援海外場域的初步診斷與技術協助，提升跨區服務的即時性與一致性；針對環保法規日趨嚴格的歐美市場，該系統能提升生產資訊透明度，協助企業逐步因應 ESG 與碳盤查需求，融入國際供應鏈體系。

更多品觀點報導

YouTube與蝦皮購物開啟台灣「無縫購物」 看影片同時可購物

00940二月除息0.045元！連3月不變 想領息最晚這天買

