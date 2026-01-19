台灣大「線上祈福點燈」首度納入泰國四面佛

(記者謝政儒綜合報導)農曆年倒數計時，想求平安不用再頂著寒風排隊。即日起至 2 月 9 日止，透過台灣大哥大「線上祈福點燈平台」，動動手指就能預約一整年好運，一鍵搞定來自大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮，與首度納入的泰國愛侶灣四面佛等 16 間廟宇，所提供的安太歲、光明燈、姻緣燈等逾 30 款燈種，讓祈福省時省力，還能救地球、減少碳足跡，優雅迎接「馬到成功」的一年。



台灣大「線上祈福點燈平台」提供超過 30 種燈種，滿足多元祈福需求。根據統計，服務上線至今下單量近千件；「安太歲」與「光明燈」則為最熱門選擇，占比高達七成。2026 年適逢丙午馬年，生肖屬馬、鼠、牛、兔、雞之信眾，可透過「安太歲」祈求消災解厄、吉祥安康；「光明燈」則是民眾為事業、健康、家庭祈求前途光明的必備款。



其他熱門燈種包含「文昌燈」，為學生與上班族首選，求順利考試、事業有成；「財神燈」是追求財富與事業發展的必選燈種；「姻緣燈」可幫助單身男女或夫妻祈求好姻緣或感情和睦。特別的是，專門保佑毛小孩健康平安的「毛孩祈福燈」，隨著台灣飼養寵物比例提升，點燈率亦逐年攀升，是不少飼主的新春必辦清單。



今年平台的一大亮點，是首度合作「愛侶灣四面佛(台北)」光明燈服務。四面佛象徵事業、愛情、健康與財富，靈驗力量吸引海內外百萬信徒，現在無論身在何處，透過手機就能輕鬆獲得保佑與祝福。為回饋用戶，凡於 1 月 31 日前購買愛侶灣四面佛光明燈並完成登記，還能兌換 CITY CAFÉ 指定咖啡品項，讓好運與暖心咖啡伴你開啟新年。