台灣大「虛擬資產交易所」開放全民買比特幣 起投門檻100元

台灣大虛擬資產交易所TWEX開放全民使用，擴大Web3服務版圖。業者提供



台灣大哥大持續擴張虛擬資產服務版圖，旗下 TWEX 虛擬資產交易所今日（1/5）宣布，即日起不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣100元，即可入手比特幣、乙太幣。

台灣大哥大同步宣布，TWEX正式上架富邦證券 AI PRO App ，富邦證券會員可於既有投資介面中完成虛擬資產交易，讓虛擬資產更自然地融入日常投資流程。

台灣大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，許多民眾想參與虛擬資產，第一個想逢低買入，第二個就是需要「可信賴的平台」。台灣大於去年5月成立TWEX台灣大虛擬資產交易所，以集團資源全力支持合法合規的Web3應用，打造TWEX成為可信賴的平台。今日TWEX進一步擴大服務範圍，正式開放所有自然人用戶使用。

廣告 廣告

林之晨進一步表示，TWEX 去年成立後，會員數持續快速成長，如今隨著服務開放全民，並同步進駐富邦證券 AI PRO App，期望能把TWEX穩健的服務，提供給更多期望參與虛擬資產成長的投資人。之後不管是否為台灣大用戶都可註冊成為會員、累積虛擬資產，只要下載安裝「台灣大哥大App」或「富邦證券 AI PRO App 」，進入 TWEX頁面，即可在官方入口完成註冊、身分驗證與銀行綁定，立刻把虛擬資產納入投資配置。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，TWEX自上線以來，每月註冊用戶數持續雙位數成長，超過七成用戶以小額投資為主，近五成用戶為40歲以上族群，成功「破圈」吸引多元客層，相信在開放全民使用後，將進一步拓展投資族群，推動虛擬資產在合規、安全環境下走向大眾市場。

更多太報報導

積情再現! 台股大漲755點 創史上第2漲點 收盤首度衝破3萬點！台積電收1670元刷史高

台灣大投資USPACE三年！營收成長7倍 林之晨親曝「3H」投資哲學

林之晨籲開放本國業者發行「台幣穩定幣」 放大新台幣影響力