台灣大：AI事業2026年看增3位數 AIDC已滿租啟用

（中央社記者吳家豪台北29日電）台灣大哥大今天舉辦中小企業分享會，展示多項自研大語言模型驅動的AI工具。台灣大總經理林之晨表示，隨著應用落地場景增加，2026年AI相關事業營收將年增3位數百分比；台灣大AI雲端機房（AIDC）今年第4季已滿租啟用，預計2026年1月開始貢獻營收。

林之晨接受媒體採訪指出，台灣大擁有自研模型優勢，其中ASR（自動語音辨識）模型被公認為「最聽得懂台灣人講話」的技術，能精準辨識中、英、台、客語混合口音的情境。

他說，台灣大今天展示3款人工智慧（AI）工具，包括透過AI辨識語音可在打烊後自動接單的「超級總機」、多聲道點菜員「超級店員」，以及透過AI模擬實戰演練與客訴應對的「金牌教練」，都會是自研模型很重要的落地場景。

林之晨說，台灣大持續訓練AI模型，落地在中小企業主要透過租用方式，因為中小企業主比較希望靈活運用資本，而非在前期大量投資建置整套系統。展望2026年，無論是中小企業或大型企業，台灣大AI模型及應用都會帶來很好的營收成長，有望達到3位數百分比。

台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉指出，台灣大推出的AI工具可以協助店家有效掌握40%的非營業時間商機。例如，ASR語音辨識可協助長輩點餐，辨識正確率從過去約80%提高到現在的95%。

在自研AI工具與生態圈支撐下，台灣大中小企業服務動能明顯升溫，「OP開店包」搭配智慧餐飲解決方案的2025年度營收成長89%，林德偉預期2026年可再成長100%。

媒體關注台灣大AI雲端機房的建置與招商進度，林之晨表示，AI雲端機房已經在今年第4季啟用且滿租，理論上明年1月可以開始貢獻營收。台灣大在內湖的雲端機房已通過Uptime Institute Tier III營運認證，是東亞唯一有這項營運認證的雲端機房，相關機房維運和規劃體系也都導入AI雲端機房，預期AI雲端機房在營運第一年就會獲利。（編輯：楊凱翔）1141229