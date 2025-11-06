台灣大「OP黑客節 #4」200人跨部創作馬拉松

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大第四屆「OP黑客節」於日前登場，以「AI創新×開放協作」為主軸，聚焦流程自動化、健康管理、智慧旅遊到資安防護等多元領域，將創新 DNA 融入工作與生活的每一環節。延續「尋靈感 找夥伴」精神，今年邀請momo 購物網、momo 親子台及固網寬頻等關係企業共襄盛舉，吸引200位同仁報名參與，歷經48小時科技創作，開發出 25 項解決方案，將創意與靈感轉化為推動企業前進的創新成果，讓創意與技術在跨部門協作中化為具體成果。







總經理林之晨與8大事業群最高指導長官擔任「OP黑客節」評審委員，並依據「應用豐富度」、「原創性」、「模擬完成度」及「商業價值」4大評估指標，總計遴選出13項得獎提案，其中首獎由「新人M+大富翁」 奪得，該專案以關懷新進同仁為出發點，整合台灣大既有的M+服務，協助新同仁快速「突破新手村」，適應行政流程與工作。該提案兼具創新性與實用性，獲得評審一致肯定，並獲頒5萬元獎金。



台灣大哥大總經理林之晨表示，創新從不只是靈感的激盪，更是一場從思維到模式的突變。台灣大推動「OP黑客節」邁入第四年，從「Open Possible能所不能」精神出發，透過「由下而上」形式，鼓勵同仁跨部門組隊，進行科技創作、勇於試錯、快速疊代。四屆比賽累計吸引超過700名同仁參與、開發出129個解決方案，發出破百萬獎金，幫助台灣大在AI浪潮中加速組織進化，讓創意真正成為驅動升級的動能。



林之晨總經理進一步強調，用AI不難，難的是用AI為組織帶來DNA的升級。學會AI工具只是起點，更重要的是運用智慧，讓AI接手日常工作、提升產品開發，重設商業模式。在台灣大「克卜勒小組」的輔導下，黑客節團隊已完成多項創新提案的概念驗證（POC），並於流程自動化、財務管理及人機協作等多個領域實際落地應用。其中許多成果甚至已申請專利，或於集團內外落地應用，實踐價值轉化。



台灣大自2020年全面升級創新提案制度，每年定期舉辦「創新挑戰日」、「OP黑客節」，並搭配完善的提案募集、參賽成員經驗與技術交流會等活動，形成一套正向循環的創新機制。董事長蔡明忠親自擔任「創新管理小組」主委統籌指導，由事業單位中高階主管組成的「克卜勒小組」則負責募集與輔導，並安排一系列事前說明會，分享從技術實現到市場行銷的專業經驗，與參賽者共同激盪出原創的跨領域創意。