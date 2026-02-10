台灣大1月EPS 0.46元蟬聯電信三雄之冠 遠傳0.36元創同期新高！

電信三雄2026元月獲利出爐，台灣大表現不俗，合併營收171.5億元，EPS自結0.46元，再度超越老大哥中華電信的0.43元，連續3個月奪下電信股單月EPS冠軍；遠傳1月合併總營收96.63億元，EPS為0.36元，皆創下歷年同期歷史新高，合併EBITDA更創下單月歷史新高。

台灣大指出，1月營運表現亮眼，在電信、有線電視持續年增，電子商務恢復成長動能帶動下，合併營收較去年同期成長4%。其中，Telco消費電信本業在永續成長根基策略奏效下，動能持續增溫，行動服務營收年增幅度擴大至3.7%，月租用戶月退租率亦降至歷史新低，僅0.53%。

Telco+企業電信事業在AI營收挹注下，營運表現穩步向上。Telco+Tech新科技事業中，影音業務本月亦貢獻營收成長。

獲利方面，受惠超人計畫等AI導入，帶動營運效率優化，合併營業利益及稅後淨利皆呈雙位數成長，分別年增16%及21%，帶動元月EPS達0.46元。

1月自結合併營收171.5億元，營業利益20.6億元，稅後淨利14.1億元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，隨5G網路建設逐步完善且用戶規模穩定成長，未來投資將聚焦於運用AI強化網路效能及用戶體驗，以提升整體營運槓桿。

董事會已於1月27日通過115年度資本支出計劃共82.4億元，其中電子商務相關資本支出為10.3億元，行動業務相關資本支出較前一年度董事會通過金額下降約一成。上述資本支出款項之支付，將依工程實際執行進度請款。

台灣大持續豐富用戶行動影音娛樂體驗，繼成功集結 Netflix、Disney+、HBO Max以及MyVideo 等主流平台後，近期再與亞馬遜（Amazon）攜手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video 電信方案，搭配 OpenSignal 認證「5G 影音體驗」與「整體影音體驗」雙料冠軍的網路優勢，打造消費者通往全球頂級影音內容的「訂閱首選入口」。

遠傳電信指出，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售挹注，1月合併總營收96.63億元，年成長率11.6%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與稅後淨利分別達到33.9億元與12.89億元，年成長率分別為8.7%與20.4%；1月每股盈餘（EPS）0.36元。

遠傳指出，1月行動通訊業務表現穩健，月租型用戶5G滲透率達47.8%，持續領先同業。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續成長，帶動整體行動服務營收持續增溫，達到52.52億元，創下同期歷史新高，並寫下自2021年3月以來連續59個月正成長的紀錄。

遠傳指出，1月企業資通訊業務延續成長動能，除了系統整合、物聯網以及雲端服務專案持續穩健交付，自今年起遠通電收納入合併報表，挹注智慧運輸相關業務表現，進一步帶動企業資通訊營收年成長率攀升至雙位數水準。

個人數位服務亦表現不俗，受惠於遠傳friDay影音及「遠傳守護網」持續成長，帶動整體數位生活服務營收穩定上揚。根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布的《114年通訊傳播市場報告》，遠傳friDay影音再度蟬聯本土OTT平台付費訂閱第一名，已連續4年穩居領先地位。

日前遠傳宣布與蘇打綠合作，推出出道以來的首部團體實境綜藝《6人行不行》，由遠傳friDay影音獨家首播、更打造全台首間本土綜藝主題的電信門市，展現遠傳投資本土原創內容的多元布局。

至於中華電信1月自結合併營收約為204.1億元、營業淨利約44.1億元、歸屬於母公司業主淨利約33.7億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約78億元、每股盈餘0.43元，略低於去年同期自結的0.44元。

