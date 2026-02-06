台灣大2月帳單繳費最長順延至3月5日 myfone 門市營業時間彈性調整

配合年節假期，台灣大哥大宣布彈性調整2月部分帳單繳款期限。原帳單繳款截止日為2月25日與27日者，順延至3月2日；原截止日為2月28日者，順延至3月4日；原截止日為3月2日與4日者，順延至3月5日，讓用戶在年節期間享有更充裕的繳費時間，安心迎接新年。

台灣大提醒，用戶無須持紙本帳單，即可透過myfone門市、台灣大哥大APP、公司官網、手機直撥579，或至超商多媒體機台列印繳款條碼補單或以手機顯示「超商繳款條碼」進行繳款。

同時，台灣大持續鼓勵用戶申辦e帳單，隨時線上查帳或繳費，2025年帳單無紙化比例逾9成，省下約2.9億張A4紙，減少砍伐3萬8400棵樹，成功為地球減碳約2700噸，相當於7座大安森林公園的年吸碳量。

台灣大myfone門市在春節期間調整服務時間：除夕到初三則依據店別調整營業時間，部分直營/加盟門市休息；2月16日除夕，直營門市提早至10點30分開門，加盟門市開店時間不變，但直營與加盟門市的打烊時間皆提前至下午4點30分。

初一至初三，部分直營/加盟門市休息，其餘直營門市則依店別分為中午12點至晚上8點30分，以及11點30分至晚上8點兩個營業時間；加盟門市營業時間則為12點至晚上6點。

初四全台直營與加盟門市均恢復正常營業時間。

