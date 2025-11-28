台灣大29日開賣iPad Pro M5加碼抽Switch 2主機
(記者謝政儒綜合報導)台灣大今宣布29日於全台實體與網路門市同步開賣最新iPad Pro M5，配備11吋及13吋螢幕，搭載高效能M5晶片，無論AI運算、影像生成或專業剪輯皆能流暢處理，是創作者與專業使用者的旗艦首選，搭配5G月租1,399元、綁約24個月及舊換新優惠最高折24,900元，即可0元帶走，再享有Apple One免費體驗2個月、Apple Music買一送二；若於myfone網路門市申辦指定專案，獨家送Taiwan Duck限量版公仔，11月底前再加碼抽Switch 2瑪利歐賽車世界主機與500元mo幣。
此外，Apple新一代AirPods Pro 3也於台灣大同步開賣，首度更新設計採用「多孔聲學架構」，音質大幅提升，採用H2晶片，五種尺寸矽膠耳塞套讓佩戴更服貼，降噪較前代提升2倍、較初代高4倍，並加入AI即時翻譯與心率感測，滿足運動與日常娛樂需求。12月1日起至12月31日，至台灣大直營門市購買配件享每滿1,000元折100元、最高折500元，買AirPods Pro 3加購專屬保護殼享85折起，從裝置到配件一站購齊完整Apple生態圈。
購買iPad Pro M5搭配台灣大指定5G資費，即享11大優惠，涵蓋AI工具、影音娛樂、雲端遊戲與生活服務等全方位體驗，如「全球最佳AI解惑引擎Perplexity Pro」一年免費、Speak AI Premium Plus 87折起並獨家享33天試用、YouTube Premium最長4個月免費、MyVideo、KKBOX與今周刊各3個月免費，還可獲得「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile雲端遊戲」鈦金方案1個月免費、反詐戰警進階方案免費6個月，以及WeMo PASS與USPACE各3個月免費。再推出Disney+快閃優惠，於11月30日前申辦，每月僅139元起(原價285元)，全面滿足用戶多元需求。
最新iPad Pro M5推出太空黑與銀色兩款配色，採用M5晶片，搭配10核心GPU與16核心神經網路引擎，可處理AI運算、影像生成與大型剪輯等工作。全新無線網路晶片N1，支援Wi-Fi 7；行動網路機型配備C1X數據機系統，行動數據速度較前代最高提升50%，室內外均可保持連線。
顯示部分採Ultra Retina XDR，亮度、對比與細節同步提升；搭配iPadOS 26，可進行多項創作與工作流程。影像系統採1,200萬畫素廣角主鏡頭與4K ProRes錄影，前置橫向1,200萬畫素Center Stage相機可進行視訊。全系列支援Apple Intelligence，可應用於創作、編輯與日常操作。
全新Apple AirPods Pro 3首度更新設計採用「多孔聲學架構」，讓低頻更深沉有力，音質大幅提升，矽膠耳塞套提供XXS至L五種尺寸，能更貼合不同耳型並提升隔音效果。AirPods Pro 3亦新增心率感測，可搭配iPhone健身App即時掌握運動狀況；耳機與充電盒具備IP57防水設計，通勤或戶外使用更放心。支援Apple Intelligence 且執行iOS 26或以上版本的 iPhone 配對使用即時翻譯功能，適用於外語演講、會議或看影片，提供更便利的聆聽體驗。
