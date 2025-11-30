台灣大E人軍團洗版外國Threads！韓國帥兵「看翻譯」嚇壞：我做錯什麼？

實習編輯藍子瑄／台北報導

近期台灣 Threads 掀起一股「洗版外國人 Threads」的留言風潮。（示意圖／資料照）

近期台灣 Threads 掀起一股「洗版外國人 Threads」的留言風潮，台灣網友出動速度之快、火力之猛，被戲稱是「台灣大E人軍團」。不只韓國軍人、日本運動員、俄羅斯小帥哥，都被台灣人「洗版朝聖」，甚至連金鋼狼（休傑克曼）的貼文底下都難逃台灣網友的熱情攻勢。

其中，一名穿著迷彩軍服、坐在車內拍下帥氣自拍照的韓國男子，在 Threads 上分享貼文後，引來大批台灣網友湧入留言。照片中可見他身穿軍服、神情淡定、外型清秀，因為外貌出眾立刻吸引台灣人「蜂擁朝聖」。

不少台灣網友熱情留言，「完蛋！台灣人快要抵達戰場了」、「你知道你做錯了什麼嗎？你把愛的子彈朝我乓乓乓」，但韓國原PO透過翻譯後卻誤以為留言與「政治、戰爭」相關，嚇得連忙用中文回覆，「因為反應太熱烈，我本人很驚訝，如果有社會問題，我會刪除帖子，請告訴我。」

誤會瞬間也讓更多台灣人跑進貼文解釋，「我們只是覺得你很帥，別擔心」、「台灣 E人開始肆虐了哈哈」、「社交悍匪出擊」、「滑超久看不到韓國人留言，台灣人佔領成功」、「根本動森居民串門到處亂跑」。

然而，也有不少網友認為這樣的行為並不恰當，批評聲浪同樣強烈，「一點也不好笑，人家看不懂中文很可怕」、「想像你自己發文底下一堆陌生語言，翻譯起來還很像威脅，你會開心嗎？」、「不是不能留言，是不要一直刷『台灣人即將抵達戰場』，外國人會嚇死」、「用對方看得懂的語言稱讚會更好」。

