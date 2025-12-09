台灣大F1賽車朝聖之旅得主出爐 雙12優惠開跑！

台灣大哥大iPhone 17系列銷售持續升溫，上市至今銷量較去年同期成長近2成。今年同步推出「F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」獨家體驗企劃，並加碼15項橫跨AI、遊戲及影音娛樂等領域的加值服務，掀起果粉社群高度討論，帶動活動參與用戶年增70%。

在律師見證下，台灣大昨天舉辦抽獎活動，由個人用戶事業商務長林東閔(下圖左，台灣大提供)、行銷暨營運支援副總陳麗郁（下圖右）共同抽出7組、共14位幸運兒，將獲得總價值近300萬元、每人價值逾20萬元的「F1 日本大獎賽尊榮朝聖之旅」，於明年親赴日本鈴鹿賽道，在主看台欣賞F1賽事，走入車隊指揮中心「Pit Lane」近距離感受秒級換胎與引擎震動，還能參加「Inside F1」貴賓活動，與現役或傳奇車手互動，成為今年果粉圈最受矚目的豪華旅程。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，今年台灣大以Telco+Tech策略為核心，為iPhone 17系列打造完善的整體服務組合，不僅獨家推出「F1 日本大獎賽尊榮朝聖之旅」體驗，更整合AI、影音、遊戲、雲端娛樂等15項獨門加值服務，並結合實體門市的數位科技顧問，以線上線下雙軌推動，透過更靈活的全方位智慧生活服務，協助用戶在升級新機時，同步提升硬體效能與生活體驗，無縫串連工作、娛樂與日常節奏，進入更完整的科技與內容生態圈。

林東閔指出，透過這樣的整合服務，不僅強化iPhone 17系列銷售，也全面推升台灣大整體智慧型手機月租ARPU成長，4G用戶續約升轉5G後的平均月租費亦提升49%；在用戶關係經營上，台灣大專注於深化客戶服務並提升價值體驗，使月租型退租率維持在0.6%的歷史低點，顯示用戶對整體服務組合的價值認同持續提升，且成為高價值用戶續留與升級的重要動能。

現申辦iPhone 17／iPhone Air系列資費方案，月租1399元，約期48個月，舊換新加碼折價2000元，VIP折價最高5000元，iPhone 17 (256GB)最低可0元入手，在免費享有橫跨AI、影音娛樂及遊戲等領域的13項加值服務。

同時，台灣大鼓勵消費者響應循環經濟，舊換新最高折抵3萬2500元。此外，即日起至12月31日，申辦iPhone17系列指定專案，並於指定時間內完成登記，即可抽1萬元mo幣。

迎接年末換新機、添購家電旺季，台灣大雙12優惠開跑，推出iPhone 17空機折扣、旗艦手機專案價回饋、自由選家電0元入手及網路門市抽獎四大優惠。12月31日前至台灣大直營門市購買 iPhone17 全系列空機，享1212元限時折扣，搭配刷卡最高24期0利率輕鬆入手；若續約5G 月租999元以上指定專案，搭配指定機款最高折8000元。

同步推出「自由選」精選家電方案，像是價值2萬5999 元的ASUS電競筆電，搭配1599元指定方案即可0元入手。

另外，市價1萬5990元的「Panasonic 170L 高效變頻直立式冷凍櫃」，搭配月租 1399元方案即可0元帶回家。

總價值1萬5080元的「Panasonic 日本製雙品家電組合」，包括具備人體工學握把的輕量無線吸塵器，與支援多項自動行程及變頻加熱的32公升智慧變頻微波爐，搭配月租1399元方案0元帶走。

myfone網路門市即日起至12月31日推出抽獎活動，申辦指定方案或購物滿額即可參加抽獎，有機會將iPhone 17 Pro 256GB帶回家，12月23日前完成登記，還能加碼抽中iPad與Dyson等熱門家電，總價值超過20萬元。

此外，新申辦或攜碼 5G 專案用戶完成期間內登記，即可獲得800元myfone online 電子禮券；申辦指定方案並完成限量登記，再加碼最高1200 元電子禮券。

