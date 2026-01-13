台灣大M+企業總機客戶帳戶數年增長20%

(記者謝政儒綜合報導)AI 時代資安風險升高，企業對資安防護需求提升，尤其是醫療、金融與半導體等高敏感業更顯迫切。台灣大哥大旗下企業通訊解決方案「M+企業總機」完成全新架構升級，在既有雲端優勢上，進一步強化系統穩定度與整合彈性，憑藉 100% 台灣在地自研及機房落地優勢，提供電信等級的資安防護，成為醫療生技業、金融保險業與製造業等產業首選，客戶帳號數年成長達20%，2025年醫療生技客戶快速成長，包括中山醫學大學附設醫院等多家指標性醫學中心皆已導入。



台灣大哥大企業事業服務商務長朱曉幸表示，在醫療場域，通訊系統是承載病患生命安全的資訊神經網絡，非僅一般溝通工具。台灣大自研的「M+企業即時通訊」及「M+企業總機」以電信事業必須遵循的嚴格資安標準，提供醫療體系最高標準的資安合規性與資料主權，透過新架構升級，支援更深層系統串接，強化數位韌性。



朱曉幸商務長進一步指出，台灣大深耕醫療通訊領域，旗下M+企業即時通訊在單一醫療院所五年內關鍵訊息發送總量近 300 萬則，顯見其在醫療產業的高信賴度。此外，在傳統單向簡訊已難滿足臨床分秒必爭需求的情況下，M+透過API串接，為醫療院所建構「雙向即時回饋」機制，醫師接獲會診通知或危急值通報時，可直接以手機回傳醫囑，並同步串接HIS(Hospital Information System,醫療資訊系統)，除加速決策效率外，也能更即時更新病歷紀錄。針對大型醫學中心，M+企業即時通訊的「子帳號」分層管理機制，打破過往全院廣播的資訊轟炸模式，各科可獨立控管發布訊息，提升醫護人員溝通效率。



M+技術與機房全面落地台灣，並通過ISO 27001、ISO 27011等多重國際資安認證。傳輸採用 HTTPS 與 AES 加密技術，有效降低傳訊攻擊；資料儲存端位於東亞首座獲 Uptime Tier III 認證的台灣大哥大雲端機房。此外，管理端落實「最小權限原則」與「群組審核機制」，全面確保企業內部通訊的安全性與可控性。