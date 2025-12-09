台灣大MyCharge攜手USPACE、WeMo 六大場景串聯永續智慧移動

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大策略結盟USPACE、WeMo，橫跨二輪、四輪移動場景，全面推進「Taiwan Mobility」布局，整合MyCharge電動車充電、WeMo共享機車、USPACE智慧停車、UDRIVE租車、UGO機場接送及UWASH自助/外送洗車等六大服務，推出全新廣告《大可永續：智慧移動網篇》，以城市移動為主軸，傳遞從通勤、差旅到日常輕鬆透過低碳運輸工具，於城市穿梭自如。台灣大MyCharge、USPACE、WeMo三大服務上線至今，累計已協助全台減碳超過 5.2 萬噸，顯示智慧移動服務不僅提升生活效率，也逐步成為推動城市低碳轉型的重要動能。



廣告以吉祥物「台灣Duck」串連三段故事呈現智慧移動日常體驗。通勤時，車主停入 USPACE 車位、插槍即啟動 MyCharge 補電，畫面以「車充它的，你忙你的」展現停車與補電的自然銜接，並且在充電的同時聰明利用每一刻，維持既有的生活節奏；日常場景中，UWASH 與 UGO 以一鍵預約方式完成洗車與機場接送，讓日常生活更從容；外地遊玩時，UDRIVE 與 WeMo 在四輪與二輪之間無縫切換，呈現在不同地點間移動，交通工具的彈性使用。以流暢節奏呈現無感移動、有感生活，不僅服務個人，更賦能整個城市，啟動全方位城市移動數位生活生態，打造新世代移動生態系。



台灣大哥大內部同步落實智慧移動應用，於全台7棟辦公場域建置 MyCharge 充電樁，並推動員工電動車補貼專案；對外亦號召千萬用戶響應，推升MyCharge 近一年營收成長 4 倍，同時持續擴充站點，預計至今年底將於全台完成 100 站、550 支充電樁的建置目標。台灣大亦推出申辦 5G 指定專案，即可獲得 3 個月 WeMo PASS 兌換序號與 USPACE 訂閱制的免費體驗，讓用戶以更低門檻體驗真正「無感移動」的便利生活。



台灣大攜手策略投資夥伴USPACE、WeMo擴大共享運具普及與海外市場佈局。USPACE會員近200萬，於 2024 年併購日本停車共享新創 Nokisaki，藉此進軍日本市場，日本市場整體營收年增達115%，預計2025年在日本市場新增300個智慧場域；WeMo 則持續拓展全台最「廣」服務版圖，區域覆蓋五都及離島，串聯高鐵、火車、客運站與在地旅宿商圈，設立超過 35 處同站租還站點，提供24H全天隨租隨還服務，用戶以單一帳號即可穿梭多元運具與支付服務，體驗最即時、便捷的智慧移動生活。營運 9 年來，WeMo用戶數突破 150 萬，車隊累積總投車輛將達 14,000 輛，累積里程近 1.5 億公里，相當往返月球 190 趟，持續扮演推動城市減碳的關鍵角色。