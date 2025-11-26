台灣大MyVideo直播《2025 MAMA AWARDS》 GD、獵魔女團限定演出
台灣大哥大MyVideo再度直播亞洲最重量級K-POP盛事「2025 MAMA AWARDS」，連續兩年為台灣觀眾零時差跟播K-POP盛典。MyVideo將於11月28、29日連續兩天在MyVideo直播館【tvN頻道】零時差完整跟播。月租會員可免費收看這場年度音樂饗宴。
《2025 MAMA AWARDS》將融合動畫、虛實、K-POP的跨界合作，其中包括與全球熱播動畫《Kpop 獵魔女團》的限定演出，包含重現動畫中女團HUNTR/X與男團SAJA BOYS的對決舞台。尤其頒獎人中，負責配音Jinu的安孝燮與配音Rumi的趙雅頓都會出席，引發網路熱烈討論。
此外，還有由知名街舞競賽節目《街頭女戰士》人氣舞者群組成的團體「BUMSUP」與七度主持MAMA的朴寶劍將帶來特別舞台；日本天才舞者KYOKA與男團ZEROBASEONE成員成韓彬也將合作演出。影后金憓秀不但即將首次擔綱MAMA主持人，還會與男團Stray Kids成員Felix帶來一段舞台演出，預計展現截然不同的跨界能量。
頒獎嘉賓部分，奧斯卡影后楊紫瓊確認出席，超強表演卡司還有G-DRAGON、大勢女團aespa、IVE、i-dle；人氣男團SUPER JUNIOR、Stray Kids、NCT WISH、ENHYPEN、RIIZE、TWS；新生代團體 BABYMONSTER、Hearts2Hearts、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、KickFlip等眾星雲集。
迎接聖誕和跨年假期，MyVideo推出強檔內容，包含由台灣大共同出品《人浮於愛》；以監獄管理員為題材的職人喜劇《監所男子囚生記》，由被網友暱稱「監所F6」：劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、楊祐寧、邱以太主演，描述監獄管理員爆笑且動人的劇情。
12月則首播台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，囊括温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、洪暐哲共演，及陳曉和孫千主演的話題陸劇《大生意人》。
台灣大MyVideo指出，為劇迷爭取福利，12月3號前到MyVideo觀看《監所男子囚生記》任一集，就有機會獲得演員簽名海報。
MyVideo同步推出被媒體譽為「近10年最棒的電影」的李奧納多·狄卡皮歐主演新片《一戰再戰》搶先版、廣受大小朋友歡迎的《蓋比的娃娃屋：大電影 》搶先版。
另迎接年底強片《魔法壞女巫》第2集首播，MyVideo除提供第2集幕後花絮免費線上看外，也推出第1集限時銅板價優惠，讓觀眾在家即可輕鬆重溫。
節目館則推出台灣大共同出品的全新實境冒險節目《上山吧!台灣隊》，由《上山下海過一夜》原班主持群，與射擊國手吳佳穎、極地馬拉松選手陳彥博等頂尖運動員合作，在180天內挑戰歐亞非三大洲三座聖山。
2025 MAMA AWARDS直播在台灣大哥大MyVideo
◎台灣時間： ●11/28(五) 16:30 星光大道 18:30頒獎典禮 ●11/29(六) 16:30 星光大道 18:30頒獎典禮
◎2025 MAMA AWARDS台灣大哥大MyVideo線上直播：https://www.myvideo.net.tw/LiveChannel/(←點這邊）
