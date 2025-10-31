台灣大Taiwan Mobility出海布局 領投USPACE日本營收飆115%

[Newtalk新聞] 台灣大哥大繼28日發表跨境旅遊平台「WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟」，持續深化國際佈局，拓展「Taiwan Mobility」生態圈，昨(30)日在東京展示USPACE六本木之丘停車場智慧應用，透過導入AI影像辨識、無閘門管理，加速日本停車場AI升級。USPACE去年收購Nokisaki(軒先)滿週年，目前已成功佈署於東京、橫濱及大阪等主要城市，一年來營收年成長115%、場域週轉率提升近1.8倍，2025年內預計再新增 300 個智慧場域，成為台灣大哥大Taiwan Mobility生態圈首個成功輸出海外的落地案例。

台灣大持續擴大MyCharge充電樁事業，今(31日)宣布再添LUXGEN生態圈夥伴，用戶可透過 LuxClub App 於多數 MyCharge 站點插槍即充、免掃碼操作，並享專屬回饋。隨著平台與 USPACE、LINE GO 、LuxClub串接，用戶未來可透過多元入口享有跨平台的一鍵充電體驗。

林東閔：深化「超5G」策略 擴大Taiwan Mobility 5大資源鏈

台灣大個人用戶事業商務長暨台灣大動力服務總經理林東閔表示，台灣大哥大依循「超5G」方針，推動「Telco Tech」策略，於2023年成立子公司「台灣大動力服務」，發展智慧移動科技領域。迄今已投入數億資金，布局涵蓋MyCharge充電服務、策略投資USPACE與WeMo，並串聯LINE GO與LuxClub等夥伴，形成橫跨充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈的完整生態。

台灣大領投USPACE，成功併購日本知名停車共享品牌 Nokisaki，接連投資泰國最大智慧停車新創JORDSABUY、印尼 Soul Parking等新創，持續擴大Taiwan Mobility大東南亞生態圈。未來，Taiwan Mobility生態將透過WanderJoy，加速「智慧移動」出海布局。

MyCharge持續拓展生態夥伴 充電量年增逾7倍

台灣大哥大MyCharge 充電服務成長動能強勁，近一年營收年增4倍，MyCharge充電量年增逾7倍，成為台灣成長快速的公共充電品牌之一，預計至 2025 年底全台將佈建超過 100 座站點、550 支充電樁，形成橫跨北中南主要城市的智慧充電網絡；同時積極拓展跨產業生態，先後與 LINE GO 串接站點資訊，讓用戶可直接透過平台查詢與導航充電據點充電；並與 LUXGEN 合作，將 MyCharge 納入車廠服務體系，打造最貼近用戶體驗的充電生態圈。

