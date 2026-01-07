台灣天氣太冷！鄭明典曝「高空噴射氣流通美國」：比高鐵還快

由於強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫。前氣象局長鄭明典分享，目前有大量的北方冷空氣靠近台灣，天氣容易受到冷空氣的影響，導致高空噴射氣流狀況，「現在到美國有順風的噴射氣流，可以縮短飛行時間！」

鄭明典在個人臉書發文曬出歐洲模式的高空天氣圖，表示現在到美國有順風的噴射氣流，可以縮短飛行時間，紫色部分的噴射氣流風速強勁，「時速在250公里以上，比我們的高鐵還快，加上飛機本身速度，對地的飛行速度可以很高！」

廣告 廣告

鄭明典指出，噴射氣流不是隨便出現的現象，氣象上代表了下方空氣冷熱對比（水平溫度梯度）最大的地方，「所以和我們最近感受到持續偏冷的天氣有關！」，鄭明典說明，因為熱帶空氣溫度通常變化不大，所以高空噴射氣流接近台灣，意思是有大量的北方冷空氣靠近台灣，「台灣就容易受到冷空氣的影響！」

氣象署預估，明（8）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；周五、周六白天（9日、10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

更多中時新聞網報導

3大年齡層檢視保單 業者教撇步

布里斯本女網賽》謝淑薇次盤逆轉 2026開門紅

林予晞不買房 租屋遇熱情鄰居