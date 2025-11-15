台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊
（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）位於東倫敦的超人氣老斯皮塔菲爾茲市集（Old Spitalfields Market）今天出現罕見景象，彷彿被竹林圍繞的半開放空間懸掛一串串形似台灣平溪或十分天燈的燈籠，溫暖的燈光籠罩一早即絡繹不絕的排隊人潮。
這是觀光署駐倫敦辦事處攜手長榮航空英國分公司，今、明兩天在這個歷史近400年的超人氣市集舉辦的台灣旅遊推廣活動Light Up London。老斯皮塔菲爾茲市集匯集餐飲、珠寶、服飾、工藝品、藝廊等商家，每週有近20萬人次造訪，是十分受歡迎的活動舉辦地點。
據交通部觀光署統計，英國多年來是台灣在歐洲地區最大的旅客來源，COVID-19疫情後旅客回流速度也穩定上升，今年1至8月則較去年同期成長逾14%。
Light Up London展攤空間設計發想自台灣九份山城、竹林茶館和天燈；內部設置台灣景象拍立得快閃拍照留念區，民眾可於拍攝後登入活動頁面參加抽獎，最大獎是長榮航空倫敦—台北雙人來回機票，搭配觀光署安排、包含住宿的台灣環島5日雙人遊。
活動現場並提供民眾嘗試揮毫，以毛筆書寫春聯風格小卡，眾人作品層層疊疊掛在牆上，背景為九份山城俯瞰圖，彷彿祝福可隨天燈冉冉升空、傳遞至遠方。
在週六上午的活動現場，上午即有民眾走近Light Up London一探究竟，聆聽部署在展攤外圍的人員介紹台灣觀光旅遊資源和航班資訊。隨著時間接近中午，排隊等待進入展攤拍照留念、或至接待櫃檯獲取更多赴台旅遊資訊的民眾越來越多。
觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊說，辦事處希望以較具識別度的台灣意象，在濕冷冬季將溫暖、希望與祝福帶給倫敦民眾。台灣不只是旅遊目的地，更是會讓人不斷回味的文化旅程。
長榮航空英國分公司總經理張璟豪說，長榮航空深耕英國超過30年，在英國是唯一「每天」有航班飛往台灣的航空公司，並連續10年獲航空業市場調查顧問公司SKYTRAX「五星」肯定，期待此次活動能讓更多旅客認識並進而愛上台灣。
Light Up London快閃活動期間，正值耶誕新年假期旅遊旺季將至，長榮航空推出特定航班專屬折扣碼，盼進一步刺激訪台人次增長。（編輯：張芷瑄）1141116
其他人也在看
司馬庫斯獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選「臺灣觀光100亮點」
新竹縣尖石鄉司馬庫斯再度發光！在交通部觀光署舉辦的第2屆「觀光亮點獎」中，一舉從全台191處競爭景點闖入全國前30大亮點外，更榮獲最高榮譽之一的「最佳國際推薦獎」，展現新竹縣的原鄉魅力受國際旅客青睞。至於峨眉鄉的峨眉湖也入選2026年到2027年「臺灣觀光100亮點」，是縣內旅遊熱搜新焦點。自由時報 ・ 1 天前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
獨家／義大利飲食「潛規則」 午後絕對不喝「卡布奇諾」
獨家／義大利飲食「潛規則」 午後絕對不喝「卡布奇諾」EBC東森新聞 ・ 1 天前
雪山坑步道完工啟用 自然生態親近山林路線
[NOWnews今日新聞]台中市和平區的「雪山坑步道環狀線」兼具自然美景與部落文化，近期正式完工，成為不少山友、家庭旅遊的新選擇。這條全長約2.4公里的步道歷經8個月施工，在今年10月底亮相，串起桃山...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE
日本紅葉前線時間曝光！今年楓紅時間比往年平均晚，請筆記！2025 日本紅葉季預測出爐！從北海道到九州，約 700 處熱門景點與 2,900 座山岳地區的紅葉與銀杏最佳觀賞期時間公開，一次掌握最完整的賞楓資訊。Elle ・ 1 天前
新．飯．店－北海岸首間國際奢華酒店 新北北海溫泉洲際酒店開箱
全台最新國際品牌奢華酒店、位在新北市金山溫泉區的「新北北海溫泉洲際酒店」（InterContinental New Taipei Hot Spring）自即日起開始試營運。為全力搶攻秋冬旅遊泡湯度假商機，並自即日起至年底推出「際遇金山」開幕住房專案，預訂連續入住兩晚以上，即享每日免費早餐兩客、IHG優悅會獎勵積分5,000點，以及單臥套房保證升級券等多重禮遇。專案入住日期自12月1日起至2026年3月31日，升等券則2026年全年適用。工商時報 ・ 1 天前
台中踏青新景點 雪山坑環線步道啟用
台中市府近年逐步建置登山步道，「雪山坑步道」第一期工程去年底完工通行，攜手交通部觀光署投入3千多萬元串聯二期工程，形成2.4公里大環線步道，於今年2月開工，歷經約8個月施工，於今年10月底順利完工，目前開放通行，步道全長約2.4公里，串聯桃山部落周邊自然生態與原民文化景點，成為融合泰雅文化與生態保育自由時報 ・ 22 小時前
中國籲民眾別去日本！多家航空機票免費退改
[NOWnews今日新聞]中日緊張關係持續升溫，由於不滿日相高市早苗「台灣有事」的言論，中國外交部14日發布通告，提醒中國公民近期暫勿前往日本。中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空等三家航空公司，...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
普發1萬》台北萬豪一泊二食住房專案 超值34折、省近2萬元
全民普發現金一萬元近日陸續入帳，台北萬豪酒店看準這波商機，即日起至2026年3月31日推出「萬元奢享假期」一泊二食住房專案，把萬元變成超值旅遊體驗。專案原價29,623元，優惠價每房每晚9,999元，優惠下殺34折，現省近20,000元，消費者輕鬆開啟一泊二食奢華饗宴。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣好行梅嶺線 50元暢遊
記者林雪娟∕台南報導 邀請民眾至山區體驗豐富自然與人文魅力，觀旅局邀請民眾搭乘台灣好…中華日報 ・ 10 小時前
搭乘台南台灣好行「梅嶺線」暢遊玉井、楠西與龜丹
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為歡迎遊客深入體驗台南楠西及玉井地區豐富自然與人文資源魅力，臺南市政府觀互傳媒 ・ 8 小時前
茂管處雙年賞蝶季開幕
記者鄭伯勝／高雄報導 茂林國家風景區管理處「２０２５茂林雙年賞蝶季」，十五日在該處茂…中華日報 ・ 16 小時前
宜蘭最美歐風民宿｜布魯克森林勇奪《食尚玩家》2025旅宿大賞雙項肯定
商傳媒｜記者馬兆麟／宜蘭報導宜蘭全新熱門網紅景點「布魯克森林/BrooKburg」民宿，在近 6,000 家旅宿報名、500 家入圍、並與多家五星級飯店同場競逐的激烈評選中，勇奪「十大最佳優質新旅宿」及「十大異國風情旅宿」。以宛如歐洲童話小鎮的氛圍與獨具美學的建築風格，成為今年宜蘭最受矚目的旅宿之一。並為回饋旅客支持，即日起至 2026 年 6 月 30 日前入住可享「旅宿大賞」專屬優惠。坐落於宜蘭員山、距離市區僅十分鐘車程的布魯克森林，是一座將歐式浪漫與山林靜謐完美融合的度假園區。園區佔地近兩千坪，依傍雪山餘脈的五十溪畔，四季景致變化多端，少了喧囂的觀光氣息，取而代之的是與山嵐、樹影與流水聲交織的迷人風情。建築靈感源自南德巴伐利亞風格，融合法、德、奧經典木桁式設計。白牆、尖塔與拱型廊道錯落有致，層次分明。無論是晨霧中映照的白牆木窗，或夜色下點亮的暖黃燈光，都營造出宛如置身歐洲鄉村的愜意氛圍，讓旅人不出國門，也能享受異國風情。客房設計延續歐風主題，房名皆取自歐洲最美小鎮，花園雙人房正對落雨松林及花園景觀，四季風景如畫；閣樓三人房以斜頂木樑設計搭配私人陽台，打造溫馨居家氛圍；山景四人房可商傳媒 ・ 1 天前
演唱會擬留票給國外客引議論 陳世凱：不影響售票
（中央社記者黃巧雯台北14日電）為招攬國外旅客來台，交通部長陳世凱提出明年與演唱會合作，保留一些票給國外旅行社。有粉絲抱怨目前已經很難搶票，陳世凱今天說，尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。中央社 ・ 1 天前
竹縣觀光魅力 司馬庫斯、峨眉湖入選推薦亮點
（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）交通部觀光署第2屆「觀光亮點獎」，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落獲頒「最佳國際推薦獎」；竹縣峨眉湖也入選2026年至2027年「台灣觀光100亮點」，展現竹縣山湖觀光魅力。中央社 ・ 1 天前
觀光亮點獎 國際推薦司馬庫斯 峨眉湖正夯
「上帝的部落」司馬庫斯在交通部觀光署舉辦的第2屆觀光亮點獎中，從全台191處景點中脫穎而出，入選全國前30大亮點，更榮獲最高榮譽之一的最佳國際推薦獎。峨眉湖也成功入選2026年至2027年台灣觀光100亮點，成為旅遊熱搜新焦點。中時新聞網 ・ 1 天前
司馬庫斯榮獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選臺灣觀光百大亮點
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣「司馬庫斯」再創佳績！在交通部觀光署舉辦的第2屆「觀光亮點獎」中，從互傳媒 ・ 1 天前
觀光署推明年國旅補助方案 平日連住兩晚最高補2千元
為挽救國旅不留宿，觀光署提出2026年補助方案，鼓勵國人在平日出遊，連續住宿2晚，最高補助2000元；另外還有生日月抽住宿抵用券等優惠措施。觀光學者直言，國內旅宿平日缺口，原應靠國際客補足，但國際旅客今（2025）年回流狀況不理想，也是觀光署砸錢救業者的主要原因之一。公視新聞網 ・ 1 天前
雪霸國家公園雪見遊憩區無障礙步道 啟用
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處完成雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」，健全雪霸國家公園無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會，更是傳遞平等與友善理念的橋樑。雪管處表示：雪霸國家公園雪見遊憩區位在苗栗縣泰安鄉梅園村，區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光。園區內有多條林間步道，提供遊客體驗雪見地區中海拔闊葉林帶的森林景觀及進行森林療癒場域，適合一般遊客健行。為了推廣無障礙友善的環境，雪管處選擇園區內司馬限林道一段合適的自然林間步道，改建增設為符合國家標準的無障礙設施步道，全長約三百公尺。步道全程採用透水性鋪面，並加寬至一二0公分以上，沿途設置多處輪椅交會平台與解說牌，部分路段更貼心設計為緩坡，讓輪椅使用者 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
〈中華旅遊〉觀魚步道、西螺老街 生態文化之旅
記者林怡孜∕台南報導 想遠離塵囂、親近自然，體驗台灣山水與人文風情的旅人，不妨參加中…中華日報 ・ 1 天前