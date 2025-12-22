台灣太安全？「冷血魔」張文狠奪3命 老外：以為街頭表演

27歲的張文於19日在台北車站及中山商圈隨機襲擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）及11人受傷，事件震驚了全台灣及國際社會。多家外國媒體報導此事件，引發網友的熱烈討論。許多外國網友對於當時路人的反應感到震驚，認為這反映出台灣長期以來「治安極佳」的社會氛圍。

27歲的張文於19日在台北車站及中山商圈隨機襲擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）及11人受傷，事件震驚了全台灣及國際社會。（資料圖／中天新聞）

美國壁畫藝術家羅德·班森在社交平台Threads上分享了張文行凶的畫面，並質疑道：「這傢伙是在街上亂跑，想刺人嗎？」一名曾在台灣生活的美國網友表示，台灣人是他見過最友善的，幾乎沒有犯罪事件，因此可能誤以為這是一場表演。另一名在美國生活超過15年的台灣網友則指出，若在美國遇到類似情況，人們會立刻逃跑，但回到台灣後，自己也會像當時的行人一樣反應遲鈍。

廣告 廣告

一名曾在台灣生活的美國網友表示，台灣人是他見過最友善的，幾乎沒有犯罪事件，因此可能誤以為這是一場表演。（資料圖／翻攝畫面）

一些外國網友認為，台灣的安全感讓人難以將眼前的暴力事件與危險聯繫起來。有網友形容：「台灣的安全程度讓我們難以理解發生了什麼，甚至會以為是某種特技表演。」此外，也有少數網友質疑台灣社會對突發暴力的危機意識不足，甚至批評台灣人「像NPC一樣」，認為過度安全的環境反而削弱了對危險的即時判斷能力。

一些外國網友認為，台灣的安全感讓人難以將眼前的暴力事件與危險聯繫起來。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

五月天將開唱防意外 盧秀燕：台中96地點一級警力部署

北捷案張文非陸配之子 劉世芳駁斥：謠言該適可而止

他親曝11年前「站鄭捷對面」駭人回憶籲：勿檢討人群不反抗！