台灣太安全？她被鎖門外靈機一動：請陌生人「外送」鑰匙

一名女網友近日在社群平台Threads分享自己被鎖在家門外的經歷。她回到家才發現鑰匙落在男友身上，但男友當時正在手搖飲店工作，無法即時送鑰匙。於是她突發奇想，利用外送平台點購飲料，並在訂單備註中說明狀況，請男友將鑰匙交給外送員幫忙轉送，同時多給了一點小費以示感謝。這種創意解法讓網友們直呼「台灣社會信任度也太高了」。









在台灣生活有多安心？她被鎖門外靈光一閃「請陌生人外送」網嚇瘋：沒危機意識

原PO請外送員轉送鑰匙。（圖／翻攝自Threads＠roxanni._.0404）

據原PO分享，他在外送備註上寫下：「您好！事情是這樣的，我現在被鎖在家外面，鑰匙在我男友身上，他在這間飲料店上班，想請你順便幫我拿個鑰匙。我有給一些小費，希望你笑納！感謝您！」，外送員看到後則回覆：「好的，我馬上來幫您開門」。最後外送員如期完成任務，除了將飲料送達，也順利把鑰匙交到她手上，讓她開心表示：「這個世上還是好熊貓多啊，謝謝熊貓幫我開門」、「幸運遇到很善良的熊貓，我祝他以後一定發大財」。文章曝光後，網友們紛紛留言表示佩服其聰明做法，「至少這是個聰明又不會讓外送員多跑路的好辦法」、「這方法真的很聰明」、「我也幫客人做過類似事情…不過有小費比較好驅動我們就是了」。還有網友留言：「如果是你男友的同事接到這個單看到備註一定很好笑」，對此原PO貼出和男友的聊天紀錄截圖，表示：「還真是他同事接的哈哈哈哈。」





不過，也有不少網友提醒此舉存在安全風險。「其實很不安全，萬一路途外送員去打一把鑰匙，他連妳家在哪、鑰匙哪一支他都知道了，別這麼傻真的，希望只是多慮，也有可能是好人真的幫忙送鑰匙而已啦，只是現在這個社會真的要有點危機意識」、「超危險的！ 你可以叫你男友放在袋裡封起來就好，而不是這樣！太危險了！防人之心不可無啦」，甚至有人建議趕快更換門鎖，提醒，雖然事件看似趣味，仍需注意個人及居家安全，不宜輕易將家中鑰匙交由陌生人代為轉送，以免潛在風險。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

