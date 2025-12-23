台灣太平太久了！張景森曝這經驗、提4建議 及早發現「張文們」

記者李鴻典／台北報導

台北市隨機殺人案震驚社會，前行政院政務委員張景森直言，「智慧城市」不是廢話！喊了智慧化很多年，一個北捷的隨機殺人事件，顯示政府的安全治理技術還相當落伍。

張文縱火燒毀租屋處後，帶著推車進入M8出口。（圖／翻攝畫面）

張景森說，今年七月，他在歐洲某個機場轉機，由於候機時間太長，窮極無聊，就在航廈裡一個偏僻的角落慢跑。本來打算跑完21公里半馬，結果幾分鐘內，安保人員就到達現場查看、制止。原來小弟開始奔跑不到半分鐘，航廈裡的智慧監控系統立刻就判定機場有異常行為，立刻通報安保人員前來處理。

張景森提到，這經驗讓他深深體會，人家機場反恐作業已經相當先進。公共場所安全系統不僅依靠監視器，更依靠即時智慧判斷和快速反應。

對照台灣，我們太平太久了，人們對於公共場所的安全維護漫不經心。公共交通場站和大型公共空間，雖然監視器數量不少，但多數仍停留在被動錄影階段，對事後辦案有幫助，但是對緊急應變沒什麼太大幫助。因為缺乏智慧分析和即時連動系統，使得潛在的危險行為可能無法在最短時間內被發現與制止。

張景森提出建議，讓張文們的行動及早被發現和行蹤即時被掌握：

1. 智慧監控：導入AI行為分析，可偵測奔跑、擁擠異常、跨越限制區域等行為，並且可以鎖定追蹤嫌犯的路徑。

2. 即時警報：監控系統與保全、站務、警察應該建立即時通報機制。

3. 快速反應：定期演練應變流程，確保異常事件能在幾分鐘內處理。

4. 隱私保障：在系統運作上，兼顧個人隱私及法律規範，讓智慧安全既有效又合理。

張景森說，他的經驗顯示AI技術完全可行，且能大幅提升公共場所安全與乘客心理安心感。台灣若能借鏡此模式，公共交通維安將不再僅靠人力巡邏，而是形成智慧、快速、精準的安全防護網。

