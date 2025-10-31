台灣太會買！黃金狂漲全球瘋搶 超「金」人身價曝光

全球各國央行瘋狂搶買黃金避險，台灣央行也擠進了排行榜，黃金儲備量424公噸，排名全球第14名。（示意圖／Pexels）





川習會讓中美貿易暫時拆彈，少了地緣政治緊張，沒想到金價還在漲！全球各國央行瘋狂搶買黃金避險，台灣央行也擠進了排行榜，黃金儲備量424公噸，排名全球第14名。

日本掀起黃金熱潮，有純金打造的價值1.1億日幣的黃金章魚燒盤，還有整尊黃金哥吉拉，就連熊本熊也有黃金板，2.3公分高純金打造，要價24.2萬日幣，但不只看還能吃，熊本城推出金箔冰淇淋，一整片金箔不惜成本通通放下去，一隻不到190元台幣，民眾趨之若鶩搶買來吃，因為今年以來黃金價格已飆漲50%，20日更創下每盎司4381美元的歷史新高。

廣告 廣告

東京民眾：「我排隊排了20分鐘，想買黃金增加安全資產。」

東京銀座出現搶買黃金的人潮，想買還得先排隊，而在越南及泰國等國，民眾也一窩蜂想買黃金增值。

曼谷銀樓負責人：「把錢放在銀行，利息薄到不行，但是買黃金的話隔天就可能獲利。」

川習會後地緣政治暫時拆彈，但當天金價持續上揚，現貨黃金漲幅達到1.9%，達到每盎司4003.62美元。

金融分析家龜井幸一郎：「以往歐美投資家，持有黃金並不多，但近期卻快速購入黃金，而且這趨勢似乎還沒達到頂峰。」

根據TradingEconomics的數據，美國仍是黃金儲備國冠軍，約持有8133公噸，緊接著是德國和義大利，而台灣央行則排在第14名，黃金儲備約424公噸左右，隨著國際金價不斷往上飆，央行身價也跟著大暴漲，市場推估央行的黃金儲備購入時間非常早，估算成本約每盎司400美元，如今潛在獲利可能已超過10倍。