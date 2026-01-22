台灣夫妻仍失蹤！日媒揭「阿蘇火山禁飛無人機」：有人直升機卻能飛

國際中心／黃韻璇報導

日本熊本縣阿蘇火山20日發生直升機失聯事件，一架觀光直升機從當地動物園起飛後，不明原因失聯，機上有載著兩名台灣籍遊客。當地相關單位仍在全力搜索中，阿蘇市長松嶋和子昨（22）日宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。日本媒體也針對這起事故進行分析，提到在活火山口發生空難極為罕見，更探討阿蘇中岳火山口周圍1公里範圍「禁止無人機飛行」，然而載人的觀光直升機卻不受此限制。

綜合《NHK》、《熊本NEWS》等日媒報導，這起事故發生在日本時間20日上午10點52分，一架觀光直升機從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛，機上有一名60多歲的男性飛行員和兩名乘客，乘客為一男一女（41歲男性、36歲女性）、均來自台灣；直升機起飛不久後於上午11點04分失去聯繫。

據了解，該失聯直升機型號為「羅賓遜R44（Robinson R44）」，在執行今日第3趟觀光航程時意外失聯。該航線固定往返於「草千里」與「阿蘇中岳火口」之間，單趟飛行時間僅約10分鐘，且該機全天皆由同一名教官執飛。

熊本縣警方曝光機身殘骸畫面。（圖／翻攝自X）

日媒《熊本放送》22日持續針對此次事故進行分析報導，提到這是一起極為罕見的事故，透露日本上一次發生飛機墜入火山口的事故是在1992年，同樣是活火山的「富士山」，1992年6月6日下午，一架觀光飛機在富士山的山頂附近火山口墜毀，機上3名乘客全部遇難，直言飛機或直升機墜入或降落在火山口的情況極為罕見。

此外，報導中也提到，根據日本環境省資料，無人機或其他無人駕駛的飛行器，被禁止在阿蘇中岳火山口1公里範圍內飛行，除了怕影響遊客，就是擔心如果墜入火山口難以找回來，然而「有載人的直升機」卻不受此限制，觀光直升機經常飛越阿蘇中岳火山，吸引許多外國觀光客搭乘，想近距離觀賞活火山口，成了觀光項目，然而如今發生意外，當地惡劣的天氣、火山氣體以及崎嶇的路面，都給搜救工作帶來相當大困難。

日本運輸安全委員會主要調查官指出，在火山口發生航空事故應是日本國內首例，目前當地相關單位仍在繼續搜救，阿蘇市長松嶋和子也在22日中午親自到案發現場視察，隨後宣布即刻起封閉阿蘇火山口的參觀區。

