台灣夫妻赴北海道滑雪「為求刺激」闖雪道外迷路 自行撥打110求救

一對來自台灣的40多歲工程師夫妻日前前往日本北海道旅遊，昨（1/31）日下午在余市郡赤井川村的「Kiroro滑雪度假村」滑雪時不慎迷路，2人自行撥打110向警方報案。最後由度假村巡邏隊順利找到夫妻倆，所幸無人受傷。

不少經驗豐富的滑雪客為追求刺激，會選擇在滑雪場管理範圍外進行山岳滑雪。（示意圖／Pexels）

據札幌電視台報導，北海道余市警察署表示，當天下午4時45分左右接獲報案，這對夫妻稱「我們在山區迷路了」。警方調查後指出，夫妻倆是為了增加刺激感，偏離既有的滑雪道，結果在山中迷失方向。

接獲通報後，Kiroro度假村的專業巡邏隊隨即出發搜救，夫妻倆順利獲救，身體狀況良好，並未出現凍傷或其他傷勢。

不少經驗豐富的滑雪客為追求刺激，會選擇在滑雪場管理範圍外進行山岳滑雪，但這類區域多為未經壓雪的林間地形，可能暗藏風險。近年海外滑雪風氣盛行，駐日代表處與旅遊業者也多次提醒旅客，應量力而為，並遵守滑雪場規畫動線，以確保自身安全。

