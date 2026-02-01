台灣夫妻赴日「山岳滑雪」 迷路急求救

一對台灣夫妻在日本山岳滑雪迷路。（圖／翻攝自KiroCam03 YouTube）





日本北海道正值滑雪的好時節，許多外國觀光客會特地前往滑雪度假，不過每年都傳出多起意外，昨日（1/31）就有一對來自台灣的夫妻，在滑雪場進行山岳滑雪時迷路了，趕緊向外求援，所幸最終沒有受傷平安返回。

綜合日媒報導，北海道余市警察署表示，昨天位於赤井川村的Kiroro滑雪度假中心（キロロリゾート）發生山難事件，一對來自台灣的40多歲夫妻，於下午4時45分許，向警方報案稱「我們迷路了。」

警方指出，該對夫妻是在進行山岳滑雪（バックカントリースキー）時迷路，Kiroro滑雪度假中心接獲通報後，立刻派遣巡邏隊前往營救，夫妻倆並未受傷。

