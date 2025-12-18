台灣央行今決定利率！日央明升息板上定釘？游庭皓揭這幣暴跌魔咒恐再現

財經中心／李宜樺報導

財經專家游庭皓於直播中示警，日本央行升息一碼機率高達97%，將引發全球日圓套利交易的大規模平倉潮。根據歷史紀錄，日本央行升息後比特幣跌幅最高曾達三成，游庭皓提醒投資人留意高槓桿資產的去估值風險。（圖／翻攝自pixabay）

日銀升息機率達九成七 套利交易平倉潮恐引爆

全球金融市場正屏息以待，今天下午台灣央行總裁楊金龍將召開記者會，公布台灣Q4利率！然而財經專家游庭皓今（18）日於《早晨財經速解讀》節目中發出重磅警訊。他指出，根據《Polymarket》最新數據顯示，日本央行（日銀）明（19）日宣布升息一碼的機率已高達97%，市場幾乎已經「Price in」。然而，這看似預期中的動作，背後卻隱藏著日圓套利交易平倉的巨大風險，恐將引發全球資產的連鎖反應。

游庭皓分析指出，日圓長期以來作為全球最廉價、幾乎借了不用還利息的貨幣，支撐了大量的股票與加密貨幣部位。一旦日本利率上調，日圓套利交易將持續退潮，過去利用低成本日圓堆疊出來的高槓桿資產，將被迫面臨平倉壓力。雖然此次日銀已進行長期的前瞻溝通，不至於像2024年7月那樣發生意外升息導致的突發股災，但低成本資金的回流，對市場的抽水效應絕對不容小覷。

比特幣暴跌三成魔咒 高槓桿資產正面臨去估值

在眾多資產中，游庭皓特別點名加密貨幣市場正處於高度危險期。他調閱歷史背景指出，日央的每一次升息動作，幾乎都導致比特幣在短期內出現驚人跌幅。回顧2024年3月日銀升息，比特幣暴跌23%；同年7月升息後，跌幅達25%；到了2025年升息時，比特幣下跌幅度更擴大至30%。

「這就是一個高槓桿部位的去估值過程！」游庭皓嚴肅表示。隨著全球主流貨幣進入高強度的利率常態化過程，過去那種借便宜日圓來投機的暴利模式已走到盡頭。雖然比特幣目前嘗試在8萬美元區間逐底，但面對日央實質的升息動作，投資人必須慎防進一步的下修空間，這場由日圓平倉引起的市場壓力，正考驗著所有高槓桿玩家的承受力。

渡邊太太資金回流 游庭皓揭密日央升息真正目的

針對市場著名的「渡邊太太」現象，游庭皓解釋，這並非電影裡的太太，而是指日本擁有龐大超額儲蓄、在低利率時代轉向海外收購美股或黃金的投資群體。隨著日圓升值與利率提高，這股龐大的民間資金確實會有一部分願意回到日本本土，雖然不至於「全部收回來」，但這種資金流向的逆轉，已足夠讓全球資金流動性感到緊縮。

為什麼日銀非升不可？游庭皓揭開數據真相，指出日本通膨已經嚴重失控。根據日央原先預估，2025年至2026財年的通膨應該在1.9%至2.1%之間，但實際上今年日本通膨竟高達3.5%，遠遠超出目標。他直言，日央現在的目的非常明確，就是為了抑制失控的通膨，而不是蓄意要拉回1980年代的利率水準。在通膨達標之前，日銀的升息腳步恐怕不會輕易停下，這也意味著全球金融市場將持續籠罩在日圓平倉的陰影之下。

