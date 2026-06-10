台灣失智症增速比全球快1.5倍！醫師點名「６個NG習慣」好傷腦
隨著高齡化浪潮來襲，台灣失智症患者人數持續攀升。精神科醫師指出，台灣失智症盛行率與成長速度被認為高於全球平均約1.5倍，背後並非單一因素，揭開多重堆疊的原因，並且暖心提醒養成6大抗失智習慣，希望幫助大家守護健康。
醫揭台灣「失智症」暴增原因
楊聰財醫師表示，台灣進入超高齡社會的速度名列全球前段班，但健康壽命卻未同步提升。換句話說，人們雖然活得更久，大腦退化時間隨之拉長。尤其隨著高血壓、糖尿病及腦血管疾病等慢性病患者增加，也進一步提高了「失智症」風險，相關疾病交互影響，也成為導致認知功能退化的重要推手。而台灣的血管型失智症相較於其他國家比例偏高，是不可忽視的重要警訊。
楊聰財醫師也指出，台灣許多患者屬於「混合型失智症」，同時具有阿茲海默症與血管型失智症特徵，而純血管型失智症的比例也相對較高（血管型失智症的惡化速度往往比阿茲海默症更快），造成這種現象的原因，可能與台灣普遍存在的生活習慣導致，包括「高鹽外食」、「高糖手搖飲」、「三高疾病盛行」、「診斷技術進步讓更多患者被發現」、「高工時社會環境」。
醫界指出，慢性壓力會導致壓力荷爾蒙皮質醇長期偏高，不僅可能造成記憶中樞海馬迴萎縮，也會影響大腦功能。再加上久坐、缺乏運動，使腦部血流量下降、神經可塑性減弱，進一步加速大腦老化。
「日常６個NG習慣」好傷腦
楊聰財醫師提醒，真正加速失智的，往往不是老化本身，而是每天累積的生活習慣，提醒大家避免以下６大NG習慣，守護身體健康：
缺乏運動：運動不足是最容易被忽略的危險因子之一，長期缺乏活動將影響腦部循環與神經健康。
高油、高糖、高鹽飲食：炸物、含糖飲料與加工食品等飲食習慣，會增加心血管疾病風險，間接傷害腦部健康。
社交孤立：研究發現，孤獨感本身就是失智症的重要風險因子，缺乏人際互動可能加速認知能力衰退。
過度依賴數位設備：不記電話號碼、不認路、凡事依靠搜尋引擎，雖然便利，卻可能讓大腦使用頻率降低，減少認知儲備，削弱抗失智能力。
忽略聽力與視力退化：許多人不知道，聽力損失已被證實是失智症的重要危險因子。當大腦必須耗費更多資源理解聲音時，認知負荷也會跟著增加。
睡眠品質不佳：近十年研究顯示，睡眠與失智症之間存在密切關聯。只有在深度睡眠期間，腦脊髓液才會有效流動，協助清除大腦代謝後產生的有害物質。長期睡眠不足或睡眠品質不佳，都可能提高失智風險。
6種行為降低失智風險
面對失智症威脅，楊聰財醫師建議，40至50歲族群及早建立以下6大習慣，同時也要積極控制高血壓、糖尿病及高血脂等慢性疾病，才能有效降低失智症風險：
每週至少150分鐘有氧運動
搭配重量訓練增強肌力
採取地中海型飲食
每晚維持7至8小時睡眠
學習新技能，如語言或樂器
保持閱讀、思考與社交互動
失智症並非完全無法避免。除了年齡是無法改變的因素外，醫界提醒運動、飲食、睡眠、社交與持續用腦等生活習慣，都能幫助建立更強大的「認知儲備」，延緩大腦老化。預防失智，不必等到老年才開始，從中年甚至更早階段建立健康生活方式，才是守護大腦最有效的投資。
更多造咖報導
失智症前兆不只健忘？研究揭密和憂鬱症、慢性病、中風三者關聯
失智症非老人專利！醫揭「元兇」被很多人忽略：護腦5招遠離風險
其他人也在看
傅子純捨不得走！梁佑南眼疾開完刀衝靈堂 淚崩曝弟弟顯靈過程
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
《鬼武者》新作試玩破百萬下載被嫌「太簡單」，製作人親自回應
在最近剛結束的PlayStation線上發表會「State of Play」上，Capcom 的《鬼武者：劍之道（Onimusha: Way Of The Sword）》終於確認將在 9 月 25 日正式推出，並且同步開放試玩版。結果這款大作果然引起了玩家興趣，短短一週內試玩版下載就破百萬。不過，許多玩家也都覺得《鬼武者：劍之道》的試玩版太簡單了，讓製作人脇章人正面回應，「請放心，正式版的戰鬥會更艱辛！」
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「FAKER」的答案。
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
早料鄭朝方選竹縣！黃國昌：藍白鐵三角守城
[NOWNEWS今日新聞]民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹...
差21歲不行？新動畫「大叔配年輕女店員」引歐美觀眾不滿，網拿現實打臉
《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行開播。其中劇中男女主角 45 歲社畜大叔「佐佐木」與 24 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群討論。
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%。受惠母親節送禮需求帶動，美妝保健、3C家電等品類買氣升溫，推升單月營收穩健成長。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
Faker入選《時代》百大體育人物！獲封「有史以來最偉大電競選手」
自 2004 年起，美國《時代（Time）》雜誌每年總會固定進行評選，選出該年度對世界最具影響力的 100 個人。今年開始《時代雜誌》也針對體育界另開榜單，評選引領全球體育產業的 100 人，而《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 也成功入選，與足球巨星梅西、棒球巨星大谷翔平、NBA 球星 LeBron James 等人一起榮獲榜單肯定。
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...
韓國「風之孫」李政厚連續17場敲安！超越秋信守紀錄瞄準打擊王寶座
體育中心／季芸報導效力舊金山巨人的南韓「風之孫」李政厚，日前傷癒歸隊後手感發燙，在10日對戰國民的比賽中敲單場繳出雙安，近期連續17場敲安改寫韓籍選手最多安打場次紀錄，目前僅次大聯盟打擊王馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez），在排行榜排名第2。
《英雄聯盟》選手生涯前10長出爐！打最久的不是Faker，台灣Maple也入榜
轉眼間，《英雄聯盟》職業電競發展至今已經 16 年了，這些年間絕大多數的選手都宛如煙火、流星一樣轉瞬即逝，不過卻也有那些總是屹立在賽場之上的選手。最近官方就針對《英雄聯盟》職業選手調查資歷，結果全球資歷最深的選手竟然不是出道 4808 天的傳奇選手 Faker，他在 2013 年時拿下生涯首座《英雄聯盟》世界冠軍的隊友 Impact 成為目前唯一「5000 天俱樂部」成員，已經出道 5181 天了。
日本職棒》孫易磊本季首度先發登板 挑戰旅日生涯一軍首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，將於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。這不僅是他本季首場先發，也被外界期待能在旅日第3年拿下生涯一軍首勝。橫濱方面則推出王牌左投東克樹應戰。
驚人！富邦金前 5月大賺878億元 每股盈餘6.27元
驚人！富邦金（2881）今（10）日公布前5月獲利自結數，其中單月稅後淨利157.7億元，稅後淨利878.5億元，不計稅已破千億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為6.27元。富邦金本周五（12日）將召開一年一度股東大會，提早公布好消息，讓38萬股東一起開心。
快訊／台積電帶頭！明未開盤先砍掉52點 背後原因曝光
台股將於明日迎來權值股除息高峰，包含權王台積電在內共10檔個股同步除息。證交所預估，受現金股利配發影響，加權指數開盤將技術性蒸發約52.66點，其中台積電獨占47.84點。此波跌幅純屬市值縮水的正常調整，並非市場走空訊號。專家提醒投資人，觀察行情時應參考「報酬指數」以掌握排除息干擾後的真實獲利力道，並可至公開資訊觀測站查詢詳細除權息資訊，在除息旺季精準判斷市場走勢。