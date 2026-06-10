台灣失智症增速比全球快1.5倍！醫師點名「６個NG習慣」好傷腦

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隨著高齡化浪潮來襲，台灣失智症患者人數持續攀升。精神科醫師指出，台灣失智症盛行率與成長速度被認為高於全球平均約1.5倍，背後並非單一因素，揭開多重堆疊的原因，並且暖心提醒養成6大抗失智習慣，希望幫助大家守護健康。





醫揭台灣「失智症」暴增原因

楊聰財醫師表示，台灣進入超高齡社會的速度名列全球前段班，但健康壽命卻未同步提升。換句話說，人們雖然活得更久，大腦退化時間隨之拉長。尤其隨著高血壓、糖尿病及腦血管疾病等慢性病患者增加，也進一步提高了「失智症」風險，相關疾病交互影響，也成為導致認知功能退化的重要推手。而台灣的血管型失智症相較於其他國家比例偏高，是不可忽視的重要警訊。

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楊聰財醫師也指出，台灣許多患者屬於「混合型失智症」，同時具有阿茲海默症與血管型失智症特徵，而純血管型失智症的比例也相對較高（血管型失智症的惡化速度往往比阿茲海默症更快），造成這種現象的原因，可能與台灣普遍存在的生活習慣導致，包括「高鹽外食」、「高糖手搖飲」、「三高疾病盛行」、「診斷技術進步讓更多患者被發現」、「高工時社會環境」。

醫界指出，慢性壓力會導致壓力荷爾蒙皮質醇長期偏高，不僅可能造成記憶中樞海馬迴萎縮，也會影響大腦功能。再加上久坐、缺乏運動，使腦部血流量下降、神經可塑性減弱，進一步加速大腦老化。

台灣失智症增速比全球快1.5倍！醫師點名「5個NG習慣」好傷腦。圖片來源：示意圖／pexels

「日常６個NG習慣」好傷腦

楊聰財醫師提醒，真正加速失智的，往往不是老化本身，而是每天累積的生活習慣，提醒大家避免以下６大NG習慣，守護身體健康：

缺乏運動：運動不足是最容易被忽略的危險因子之一，長期缺乏活動將影響腦部循環與神經健康。 高油、高糖、高鹽飲食：炸物、含糖飲料與加工食品等飲食習慣，會增加心血管疾病風險，間接傷害腦部健康。 社交孤立：研究發現，孤獨感本身就是失智症的重要風險因子，缺乏人際互動可能加速認知能力衰退。 過度依賴數位設備：不記電話號碼、不認路、凡事依靠搜尋引擎，雖然便利，卻可能讓大腦使用頻率降低，減少認知儲備，削弱抗失智能力。 忽略聽力與視力退化：許多人不知道，聽力損失已被證實是失智症的重要危險因子。當大腦必須耗費更多資源理解聲音時，認知負荷也會跟著增加。 睡眠品質不佳：近十年研究顯示，睡眠與失智症之間存在密切關聯。只有在深度睡眠期間，腦脊髓液才會有效流動，協助清除大腦代謝後產生的有害物質。長期睡眠不足或睡眠品質不佳，都可能提高失智風險。

6種行為降低失智風險

面對失智症威脅，楊聰財醫師建議，40至50歲族群及早建立以下6大習慣，同時也要積極控制高血壓、糖尿病及高血脂等慢性疾病，才能有效降低失智症風險：

每週至少150分鐘有氧運動

搭配重量訓練增強肌力

採取地中海型飲食

每晚維持7至8小時睡眠

學習新技能，如語言或樂器

保持閱讀、思考與社交互動

失智症並非完全無法避免。除了年齡是無法改變的因素外，醫界提醒運動、飲食、睡眠、社交與持續用腦等生活習慣，都能幫助建立更強大的「認知儲備」，延緩大腦老化。預防失智，不必等到老年才開始，從中年甚至更早階段建立健康生活方式，才是守護大腦最有效的投資。

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