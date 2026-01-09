台灣失IPAC會員資格？柯文哲轟：綠忘恩負義

▲民眾黨前主席柯文哲拜會立法院韓國瑜院長，之後與民眾黨主席黃國昌、幹事長陳昭姿一同在黨團舉行記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2026.01.09）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨「2年條款」下，8名不分區立委將於2月1日集體離職，但其中，陳昭姿尚未簽署離職書，傳出因前黨主席柯文哲曾允諾陳昭姿，代孕法完成三讀通過後再離職即可。不過，媒體人黃暐瀚今（9）日指出，由於陳昭姿和民進黨立委范雲擔任「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，若陳昭姿卸下立委身份，台灣恐將跟著失去IPAC的會員資格。對此，民眾黨前主席柯文哲表示，副總統蕭美琴可以到歐洲議會去演講是因為陳昭姿幫忙，她願意去聯署嘛，陳昭姿讓民進黨政府有機會到國際上去，但民進黨回報陳昭姿的是「再踹她一腳」。

柯文哲今日下午拜會立法院韓國瑜院長，之後與民眾黨主席黃國昌、幹事長陳昭姿一同在黨團舉行記者會，接受聯訪，針對黃暐瀚指出，陳昭姿若卸任立委，台灣恐失IPAC會員資格，黃國昌回應表示，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，這句話他講過非常多次，而且他們是真實在做。當初陳昭姿委員參加 IPAC，她問我，「我說當然去啊」。當然同意啊。結果大家還記不記得，是她走入會場，讓台灣可以成為會員，是陳昭姿走入會場，台灣才可以成為會員。

黃國昌說，但是同一時間民進黨的王定宇在幹嘛？在抹黑台灣民眾黨。他到今天為止道歉了沒？台灣怎麼可以這麼沒有是非啊？台灣怎麼可以這麼沒有是非啊？覺得反正網軍在我手上，媒體在我手上，「綠色媒體就是會幫助我抹黑攻擊，等你澄清的時候我們就裝沒事。」台灣什麼時候變得這麼沒有是非啊？這個國家怎麼會變成這個樣子？「未來的委員，對不起我講一句話，我今天跟大家講一件事。當執政黨擺爛的時候，在野黨會負責撐起這個國家。這件事情我們一直在做，而且接下來會一直做下去。」

柯文哲回應說，蕭美琴可以到歐洲議會去演講，是因為陳昭姿幫忙，她願意去聯署，陳昭姿讓民進黨政府有機會到國際上去呈現、出現，「民進黨回報陳昭姿的是什麼？再踹她一腳」，台灣社會本來過去是很善良，不要把不善良的文化變成台灣社會的普遍現象，今天蕭美琴願意到歐洲議會演講，是因為陳昭姿願意幫忙，你回報人家是踹他一腳，不要這樣不善良。

