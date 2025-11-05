「台灣奇士美集團 AI創新日」與台智雲AI超算加速器聯合舉辦

圖▲台灣奇士美總經理李琳媛(左四)與台智雲執行長周秉輝(中)與七家與會新創公司合影。(圖/台灣奇士美提供)

台灣奇士美集團與台智雲AI超算加速器於10月28日假華碩AI雲創園區共同舉辦「台灣奇士美集團AI創新日」，透過與年輕世代AI新創團隊的對話，讓不同部門、不同世代的人一起思考、一起成長。

AI的應用無所不在，從影像處理、消費者互動、行銷分析、產品設計到營運決策，它讓我們重新思考「效率」、「創意」與「人」的價值。然而，若零散地導入單一工具或應用點，易造成重複投入與資源干擾，難以形成真正的系統效益。因此，台灣奇士美集團啟動內部問卷調查，廣邀各部門同仁提出期望透過AI使流程優化的項目。依據調查結果，台灣奇士美集團率先於美妝業推動五大領域的AI數位轉型，包括資料整合與報表分析、流程自動化與錯誤排除、物流與倉儲優化、銷售與教育支援，以及設計與檔案管理。並委託台智雲AI超算加速器協助媒合新創公司，於 AI 創新日提出創新方案。

台灣奇士美集團總經理李琳媛表示，感謝台智雲AI超算加速器執行長周秉輝協助共同舉辦 AI 創新日。公司舉辦此活動，旨在讓各部門齊聚一堂，在輕鬆愉快的氛圍中，以學習的心態了解最新 AI 科技。她並指出，相較於工業革命，AI 對產業的影響更為深遠，期望透過此次與新創公司的交流，結合科技力量，推動奇士美轉型升級。

當天會場外亦展示台灣奇士美集團旗下產品及今年開發的 AI 美容顧問（AI Beauty Advisor, AI BA）系統，提供與會者體驗透過電腦與AI BA問答互動。AI BA結合人工智慧技術與氣象數據分析，能提供精準且個性化的產品推薦。