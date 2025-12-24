台灣奧客在韓國狂殺價「還偷錄音」！店員傻眼揭全過程：真的很沒水準

許多網友前往韓國旅遊時都會購買當地棉被。圖／翻攝自Threads

不少網友出國旅遊時，都會購買當地土產、伴手禮回家自用或送禮，許多台灣民眾前往韓國旅遊時更會特別購買當地的棉被回台。就有一名台灣網友分享在韓國廣藏市場販售棉被時遇到2名台灣女客人不停殺價、翻譯對話錄音的經歷，甚至以「其他家更便宜」的說辭情勒店家，為此也呼籲眾人在海外購物時切勿為難店員：「真的拜託各位不要再丟台灣人的臉了！」

一名網友23日在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」中PO文表示，不知從何時開始，台灣民眾飛往韓國旅遊時，已將前往廣藏市場購買棉被列入必逛行程之一，卻也把「殺價」變成必做之事。這名在當地販售棉被的網友無奈坦言，其實店鋪訂價已相當便宜，以四季皆可使用的被子來說，單人被售價約5、6萬韓元（約1078至1294元新台幣），雙人被則落在7、8萬韓元左右（約1511至1727元新台幣），都比其他店家便宜1至2萬韓元。

原PO在文中簡單說明被子成本，其中1條天絲單人被成本至少也要3萬韓元（約648元新台幣），雙人被則至少要4.5萬韓元（約972元新台幣），等於店家每件大概只賺2萬韓元（約432元新台幣），再加上店面租金、商品包裝，人力等成本，幾乎可謂以接近批發的價格販售。

原PO也分享這天遇到2名台灣女奧客的經歷，這2名女客人原先表示想購買20件左右，希望店家能提供優惠，而原PO則表示最多1件折扣2000韓元（約43元新台幣），結帳時20件的折扣金額為4萬韓元（約865元新台幣），而原PO最後還成功爭取額外折扣，最後總折扣金額為8萬韓元。怎料2名奧客仍不斷情勒、要求多折3萬韓元：「不停跟我說，其他家更便宜，但是根本不可能，大家進價都一樣，而且用腳想也知道，如果其他家更便宜他們根本不可能來跟我下單。」

更讓原PO感到不舒服的是，其中一位女客人在她幫忙向老闆爭取更多折扣時，還用翻譯軟體翻譯原PO與老闆的對話並全程錄音，也讓她傻眼直呼：「這個舉動真的很沒水準！」原PO表示，雖然最後還是多折扣了3萬韓元，但氣不過的原PO最後不忘與這2位女客人說道：「之後不要再這樣了。」

對此，原PO在文末呼籲台灣旅客，希望大家來到韓國旅遊、購買棉被時不要做出丟臉舉動，也不要為難店員：「我們夾在你們和老闆之間，你們有一方不開心我們就會很為難，能爭取到折扣我們都盡量幫忙爭取，因為我們畢竟也沒業績抽成，我們店是這樣，能幫忙我們就幫忙，但那種一開口很像我欠你幾百萬的真的拜託不要來！」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都對2名奧客的行為相當傻眼：「說真的遇到奧客，這筆生意不如不做，因為奧客第一步得逞之後，他就會開始軟土深耕了，一旦讓他覺得你很在乎這筆生意，他就會開始不斷試探你的底線能到哪裡」、「買東西多多少少想殺價可以理解，後面還刻意翻譯跟錄音，就太過分了」、「辛苦了！我自己也是做服務業，奧客真的很愛在那邊唬爛說哪裡比你們便宜，我都直接說喔！那你斟酌看看要不要直接去那邊買呢？不寵奧客寧願不賣，開店是要賺錢不是做慈善的」、「去韓國真的看到很多沒水準的台灣人！」



