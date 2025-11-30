台灣奪38獎 連霸亞洲技能競賽

2025亞洲技能競賽11月30日完美落幕，31個國家代表與獲獎選手們齊聚一堂，為活動畫下句點。（黃世麒攝）

2025亞洲技能競賽閉幕典禮11月30日在南港展覽館盛大舉行，行政院院長卓榮泰、勞動部部長洪申翰，以及來自各國的選手均盛情出席，繼台灣國手於上屆競賽以93％的獲獎率奪冠，今年台灣國手團體總成績再次奪下總冠軍，以38面獎牌坐收二連霸輝煌成就，展現台灣技能堅韌的實力，成績斐然。

本屆賽事台灣國手表現亮眼，勇奪青年組17面金牌、9面銀牌、5面銅牌、2面優勝及青少年組5面金牌，且今年不僅獎牌量多，選手們更直接衝擊金牌數，共計49名台灣國手在44個職類獎項中拿下22面金牌，鍍金率過半。另頒發給各國成績最佳的選手，以表彰代表國最高水準技能人才的「Best of Nation Award」大獎，由汽車技術職類國手劉彥頫獲獎。

總統賴清德也在第一時間發出賀電恭喜國手們展現超群的技藝，讓台灣名聲享譽國際，並對他們努力奮戰的精神表達嘉勉之意。他們將秉持精益求精的精神，勤加練習，為明年第48屆國際技能競賽做好準備，延續今年的好成績。

行政院院長卓榮泰致詞時表示，非常榮幸能一同見證國際盛事圓滿落幕，今年是繼1993年後暌違32年再度在台舉行亞洲技能競賽，是國際對台灣技能人才培訓的肯定，台灣願與亞洲技能競賽組織及各國夥伴合作，持續推動國際技能建構中心合作計畫，讓亞洲在全球展現更強的技術及創新動能，並勉勵競賽雖有名次，但技能是永久的，「競賽結果不是終點，而技能是一輩子留在身上的資產。」

勞動部部長洪申翰在受訪時指出，今年場館共有13萬人盛情參與，代表台灣民眾對技能競賽給予溫暖的支持；他表示，很多看起來年紀很輕卻已經磨練多年的選手，透過專業技能讓台灣站上國際舞台，要對這些國手們說聲謝謝，並期許這次技能競賽非終點，而是把專業技能帶到台灣產業的未來。

雙會長到場力挺

本屆亞洲技能競賽有3多，首先是競賽職類最多，共計44個職類項目；其次是參賽國家最多，共有31個國家參與；參賽選手人數也創下新高，共計321人。此外，亞洲技能組織（WSA）會長Dr. Mubarak Al Shamsi及國際技能組織（WSI）會長Francis Hourant雙雙來台支持本屆競賽活動。

最後勞動部特別感謝國內外企業及機構的支持與投入，使本次賽事能順利進行，感謝他們為選手及技能發展提供資源與後盾，共同成就2025亞洲技能競賽盛事，也期盼未來能持續一同推動全球技能發展。