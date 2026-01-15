台灣女借精生美國寶寶「花費破百萬」！心路歷程曝光震撼大票人

近日《人工生殖法》修正草案引發各界熱議，台灣少子化也是當前社會需面對的嚴重問題。近日有一名台灣女子在網路上分享在美國借精生寶寶的經驗，除了曝光花費破100萬台幣之外，也分享自己單身做出這個決定的原因，文章曝光後，引發大量網友討論。

原PO在Dcard發文表示，她今年36歲，借精生了美國寶寶。她坦承，台灣的捐精制度是完全匿名，由於不知道捐獻者的任何資訊，這件事她過不了自己那一關，「願意為資訊透明多付成本，這個費用我也負擔得起」。她也坦承，個人偏好比較愛混血兒。

廣告 廣告

美國借精生子花費百萬元

她也分享了借精過程，挑選比自己原本想像中仔細很多，身高、學歷、職業、家族病史、個性描述都有，甚至連青春期有沒有冒痘嚴重這種細節都看得到。

至於會選擇借精，原PO沒有避諱，「在台灣36年，真的沒有遇到想一起走一輩子的男性，甚至參加過台北的相親銀行，還是遇不到。但是在人生規劃裡，又真的很想要一個孩子，於是有了這樣的選擇」。她補充，自己是在單親家庭長大，媽媽也是個女強人，一個人撐起事業跟家庭，所以對於自己的選擇，母親相當支持。

她提到，借精、自卵、自懷總共花費約3.3~3.5萬美金，折合新台幣約104萬到110萬；原PO強調，「沒有要鼓勵任何人複製我的人生，只是想留一個案例，給跟我一樣想要有孩子、但不想有伴侶的女孩參考」。

文章曝光後，許多網友都非常佩服她，紛紛留言表示，「好羨慕，但真的要錢才能做」、「覺得未來一定越來越多，有能力沒什麼不可以」、「窮則不婚不育，達則單身生育」、「被深思熟慮後生下的孩子，又有經濟後援，比意外到來的孩子，幸福的機率大多了」。

台灣借精生子限婚姻內夫妻

台灣少子化嚴重，但目前法規限制相當嚴格。根據茂盛醫院衛教文章指出，台灣人工生殖法規定，目前借精生子只限合法婚姻關係之男女，且需符合3條件：

1.依人工生殖法第7條規定之檢查項目，評估後適合接受人工生殖

2.夫妻其中一方被診斷為不孕症，或罹患重大遺傳性疾病

3.夫妻至少一方擁有健康之生殖細胞

另外借精受贈夫妻不得指定捐贈者，而捐贈者也不得指定受贈夫妻。

更多中時新聞網報導

陳漢典求生欲強大讚Lulu廚藝佳

《暗戀桃花源》40周年經典回歸 隋棠林依晨登台傳承

Energy強碰金唱片 自豪16蹲贏韓團