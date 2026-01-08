台灣女優被誤認「大學生打工仔」 司機1句話她哭笑不得

胎尼成功進軍日本暗黑界。（圖／翻攝自IG @tiny_219_）

台灣AV女優胎尼（Tiny）近年進軍日本暗黑界後人氣水漲船高，憑作品逐步累積知名度，也時常透過社群平台分享工作與生活日常。今（8日）她在Threads發文透露，搭乘Uber時，竟被司機誤認成「大學生打工仔」，一段車程中的小插曲，讓她忍不住自嘲，也引發網友熱烈討論。

胎尼在Threads寫道：「剛才搭Uber，同性的PT助理是男性，一上車司機便很有精神對我說『小姐早上好！』，之後更有精神對幫我提包包的助理說『老闆早上好』！」，她無奈又好笑地表示，自己瞬間被定位成「被老闆帶著跑通告的打工學生」，也幽默感嘆：「真不知道什麼時候他們會發現，看起來像大學生打工仔的我，已經當老闆很多年了」。

貼文曝光後，立刻吸引網友留言，有人大讚她狀態極佳：「大學生無違和，也難怪別人會誤會」，也有人認為：「可能司機知道你是老闆也會稱乎你小姐，比較年輕順耳外，稱呼老闆好像有套近乎的意味」。

事實上，胎尼早在2024年便以藝名「田井虹」進軍日本AV界，當時推出的出道作《台灣天使》一度引起討論，卻遭到下架。一段時間後，她於2025年4月以作品《世界的美少女》重新打入日本市場，順利獲得不錯回響，人氣逐漸攀升。胎尼也曾在X（前Twitter）上開心向粉絲分享好消息，感謝支持與鼓勵。

