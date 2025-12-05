台灣女兒回家了！ 舒華將主持ACON.上千粉絲接機

高雄市 / 綜合報導

南韓大型頒獎典禮AAA，今年首度移師南台灣的高雄市舉行，繼昨（4）日部分卡司先行抵達後，今（5）日第二波大咖藝人們也紛紛來到高雄。像是超人氣的舒華、IU，還有國民男神朴寶劍，都在今天現身小港機場。根據現場航警表示，粗估至少來了1500名的粉絲，塞爆整個機場大廳，都想搶看偶像風采。

來囉真的來囉，快門絕別放過，眼睛不要錯過，台灣的女兒舒華回家囉，高人氣的舒華，今（5）日打頭陣亮相，她將主持7日的ACON音樂節，粉絲們都相當期待。

女神一個接一個，國民妹妹IU也來了，她一身輕便休閒，不時跟粉絲揮揮手，一如往常相當親民，男神也來囉，大家的寶劍歐巴，看起來心情啵棒，都出關了又回頭，跟粉絲近距離互動，就算在機場福利也給好給滿，可說是今天的「飯撒王」。

大咖紛紛降臨港都，人氣女團LE SSERAFIM，當紅炸子雞IVE，還有男團Stray Kids，怪物新人CORTIS，都在今（5）日登陸台灣，不過也有些粉絲期望落空，男團TWS突然公告，中國籍成員韓振，因身體不適無法參與，AHOF的中籍成員張帥博，也因不可抗力因素將缺席。

雖然經紀公司，沒對外公開細節，但在典禮前夕，中國成員都無法赴會，也讓粉絲間多了一絲聯想。

